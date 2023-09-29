https://sputnik-georgia.ru/20230929/tbilisoba-otmetyat-i-v-regionakh-gruzii-282764952.html

"Тбилисоба" отметят и в регионах Грузии

"Тбилисоба" отметят и в регионах Грузии

День грузинской столицы отпразднуют в большинстве регионов страны 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T11:08+0400

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культура

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тбилиси

черепашье озеро

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Этнографический музей Грузии присоединится к празднованию "Тбилисоба" 30 сентября и 1 октября – музей планирует провести множество мероприятий в регионах страны, сообщается на странице музея в соцсети. В программе этнографического музея запланированы разнообразные мероприятия, в том числе фольклорные концерты и представления с участием местных ансамблей. Также будут представлены грузинская кухня, винные уголки и мастер-классы традиционных ремесел. Кроме того, запланирован гала-концерт, в котором примут участие национальный балет "Поцхишвили", ансамбли "Дидгори" и "Мартве". Посещение мероприятий бесплатное. Посетителей будет обслуживать микроавтобус музея от поворота на Черепашье озеро. Что касается регионов, то мероприятия пройдут в Сванети, Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Самегрело, Гурии, Квемо Картли, Имерети. Там можно будет увидеть этнографические перформансы, представления блюд, характерных для региона, разнообразные выставки, выступления ансамблей, мастер-классы и другое. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом, состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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