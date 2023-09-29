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В Тбилиси создают самый большой в истории современной Грузии парк
В Тбилиси создают самый большой в истории современной Грузии парк
На территории парка будут как зоны отдыха, так и спортивные площадки 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T15:11+0400
2023-09-29T15:11+0400
2023-09-29T15:54+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новый городской парк появится в Тбилиси летом 2024 года в окраинном районе Темка, он разместится на 24 гектарах земли и станет самым большим парком в истории современной Грузии, заявил столичный мэр Каха Каладзе, на месте осмотревший текущие работы. На месте, где разбивают парк, раньше было болото. Стоимость проекта составляет около 39,3 млн лари (более 14,5 млн долларов).В рамках проекта в парке появятся зоны развлечения, спорта, отдыха, футбольные и баскетбольные площадки, беседки. Запланировано строительство двух пешеходных мостов, которые свяжут микрорайоны друг с другом. Весной запланированы масштабные работы по озеленению территории. На территории парка также будут установлены сточные сети, оросительные системы, камеры видеонаблюдения, построены здания для охраны, кафе, медиатека, скейт-парк. Около 250 тысяч кубических метров болотного грунта заменили балластом. Кроме того, проведен пешеходный тоннель, который свяжет две части территории оврага Темки друг с другом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе
В Тбилиси создают самый большой в истории современной Грузии парк
15:11 29.09.2023 (обновлено: 15:54 29.09.2023)
На территории парка будут как зоны отдыха, так и спортивные площадки
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новый городской парк появится в Тбилиси летом 2024 года в окраинном районе Темка, он разместится на 24 гектарах земли и станет самым большим парком в истории современной Грузии, заявил столичный мэр Каха Каладзе, на месте осмотревший текущие работы.
На месте, где разбивают парк, раньше было болото. Стоимость проекта составляет около 39,3 млн лари (более 14,5 млн долларов).
"Люди, живущие здесь, помнят, какое сложное здесь было положение, особенно в жаркие летние дни – запах и антисанитария. Вы видите, какие масштабные работы идут сегодня. В истории независимой Грузии такого большого парка в столице никогда не строили", – заявил Каладзе.
В рамках проекта в парке появятся зоны развлечения, спорта, отдыха, футбольные и баскетбольные площадки, беседки. Запланировано строительство двух пешеходных мостов, которые свяжут микрорайоны друг с другом. Весной запланированы масштабные работы по озеленению территории.
На территории парка также будут установлены сточные сети, оросительные системы, камеры видеонаблюдения, построены здания для охраны, кафе, медиатека, скейт-парк.
Около 250 тысяч кубических метров болотного грунта заменили балластом. Кроме того, проведен пешеходный тоннель, который свяжет две части территории оврага Темки друг с другом.