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Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре
Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку позитивных фотоновостей со всего мира по итогам прошедшей недели 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T12:13+0400
2023-09-30T12:13+0400
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фото, мультимедиа, фотография, в мире, юморист
фото, мультимедиа, фотография, в мире, юморист
Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре
12:13 30.09.2023 (обновлено: 10:17 01.10.2023)
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку позитивных фотоновостей со всего мира по итогам прошедшей недели
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк
Актрисы Евгения Ивашова в роли черта и Мария Волкова в роли ведьмы Солохи в сцене из спектакля "Ночь перед Рождеством".
Актрисы Евгения Ивашова в роли черта и Мария Волкова в роли ведьмы Солохи в сцене из спектакля "Ночь перед Рождеством".
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкВоспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
© AFP 2023 / Ben Stansall
Собака после выхода из воды во время соревнований Saltdean Lido Dog Swim 2023 в Великобритании.
Собака после выхода из воды во время соревнований Saltdean Lido Dog Swim 2023 в Великобритании.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк
Участник мотопарада в рамках осеннего мотофестиваля в Москве.
Участник мотопарада в рамках осеннего мотофестиваля в Москве.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Маленькая собачка выглядывает из детской коляски во время марша сторонников защиты прав животных в Бухаресте.
Маленькая собачка выглядывает из детской коляски во время марша сторонников защиты прав животных в Бухаресте.
© AFP 2023 / Sebastien Salom-Gomis
Члены французской уличной театральной труппы "Royal de Luxe" во время шоу "Le Bull Machin de Mr Bourgogne" во Франции.
Члены французской уличной театральной труппы "Royal de Luxe" во время шоу "Le Bull Machin de Mr Bourgogne" во Франции.
© AP Photo / Paul White
Альберто Нуньес Фейхоо поправляет очки во время церемонии вступления в должность в испанском парламенте в Мадриде.
Альберто Нуньес Фейхоо поправляет очки во время церемонии вступления в должность в испанском парламенте в Мадриде.
© AFP 2023 / Juan Barreto
Двойник покойного музыканта Майкла Джексона выступает перед музеем Ботеро в Боготе.
Двойник покойного музыканта Майкла Джексона выступает перед музеем Ботеро в Боготе.