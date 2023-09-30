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Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре
Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку позитивных фотоновостей со всего мира по итогам прошедшей недели 30.09.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, в мире, юморист
фото, мультимедиа, фотография, в мире, юморист

Двойник Майкла Джексона черт и ведьма - недельный юмор в кадре

12:13 30.09.2023 (обновлено: 10:17 01.10.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку позитивных фотоновостей со всего мира по итогам прошедшей недели
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк

Актрисы Евгения Ивашова в роли черта и Мария Волкова в роли ведьмы Солохи в сцене из спектакля "Ночь перед Рождеством".

Актрисы Евгения Ивашова в роли черта и Мария Волкова в роли ведьмы Солохи в сцене из спектакля &quot;Ночь перед Рождеством&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Актрисы Евгения Ивашова в роли черта и Мария Волкова в роли ведьмы Солохи в сцене из спектакля "Ночь перед Рождеством".

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкВоспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
© AFP 2023 / Ben Stansall

Собака после выхода из воды во время соревнований Saltdean Lido Dog Swim 2023 в Великобритании.

Собака после выхода из воды во время соревнований Saltdean Lido Dog Swim 2023 в Великобритании. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Ben Stansall

Собака после выхода из воды во время соревнований Saltdean Lido Dog Swim 2023 в Великобритании.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Участник мотопарада в рамках осеннего мотофестиваля в Москве.

Участник мотопарада в рамках осеннего мотофестиваля в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Участник мотопарада в рамках осеннего мотофестиваля в Москве.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Маленькая собачка выглядывает из детской коляски во время марша сторонников защиты прав животных в Бухаресте.

Маленькая собачка выглядывает из детской коляски во время марша сторонников защиты прав животных в Бухаресте. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andreea Alexandru

Маленькая собачка выглядывает из детской коляски во время марша сторонников защиты прав животных в Бухаресте.

© AFP 2023 / Sebastien Salom-Gomis

Члены французской уличной театральной труппы "Royal de Luxe" во время шоу "Le Bull Machin de Mr Bourgogne" во Франции.

Члены французской уличной театральной труппы &quot;Royal de Luxe&quot; во время шоу &quot;Le Bull Machin de Mr Bourgogne&quot; во Франции. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Sebastien Salom-Gomis

Члены французской уличной театральной труппы "Royal de Luxe" во время шоу "Le Bull Machin de Mr Bourgogne" во Франции.

© AP Photo / Paul White

Альберто Нуньес Фейхоо поправляет очки во время церемонии вступления в должность в испанском парламенте в Мадриде.

Альберто Нуньес Фейхоо поправляет очки во время церемонии вступления в должность в испанском парламенте в Мадриде. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Paul White

Альберто Нуньес Фейхоо поправляет очки во время церемонии вступления в должность в испанском парламенте в Мадриде.

© AFP 2023 / Juan Barreto

Двойник покойного музыканта Майкла Джексона выступает перед музеем Ботеро в Боготе.

Двойник покойного музыканта Майкла Джексона выступает перед музеем Ботеро в Боготе. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Juan Barreto

Двойник покойного музыканта Майкла Джексона выступает перед музеем Ботеро в Боготе.

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