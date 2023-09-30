https://sputnik-georgia.ru/20230930/chem-my-dyshim-skolko-avtomobilistov-oshtrafovali-v-gruzii-za-zagryaznenie-vozdukha-282786472.html

Чем мы дышим? Сколько автомобилистов оштрафовали в Грузии за загрязнение воздуха

Чем мы дышим? Сколько автомобилистов оштрафовали в Грузии за загрязнение воздуха

Больше всего нарушений выявили в столице 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T15:42+0400

2023-09-30T15:42+0400

2023-09-30T15:42+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

рустави

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/17/250974498_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5f359c836dbe40d6485be9fbf1a699d4.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Почти 900 автомобилистов оштрафовали в Грузии за 25 дней после начала контроля за выбросом загрязняющих веществ транспортом на дорогах, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой. С 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми – сотрудники ведомства выборочно проверяют автомобили с помощью специального прибора. Всего выписано 896 штрафов, 709 из которых касаются физических лиц, а 187 – юридических. Больше всего нарушений выявили в столице. В целом ситуация по количеству штрафов выглядит следующим образом: Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

рустави

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, кутаиси