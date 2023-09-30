https://sputnik-georgia.ru/20230930/gruziya---poleznye-kontakty-na-vse-sluchai-zhizni-282791834.html

Грузия - полезные контакты на все случаи жизни

Грузия - полезные контакты на все случаи жизни

Sputnik Грузия подготовил для список номеров, которые могут вам понадобиться в разных жизненных ситуациях 30.09.2023, Sputnik Грузия

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В основном, в списке вы найдете номера "горячих линий", на которые можно обращаться ежедневно в круглосуточном режиме. В инфографике указаны номера первой необходимости, контакты государственных органов, коммунальных и транспортных служб и другие полезные телефоны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, инфографика, инфографика