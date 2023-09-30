https://sputnik-georgia.ru/20230930/gruziya---poleznye-kontakty-na-vse-sluchai-zhizni-282791834.html
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Sputnik Грузия подготовил для список номеров, которые могут вам понадобиться в разных жизненных ситуациях 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T20:00+0400
2023-09-30T20:00+0400
2023-10-01T12:45+0400
грузия
общество
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инфографика
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В основном, в списке вы найдете номера "горячих линий", на которые можно обращаться ежедневно в круглосуточном режиме. В инфографике указаны номера первой необходимости, контакты государственных органов, коммунальных и транспортных служб и другие полезные телефоны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
20:00 30.09.2023 (обновлено: 12:45 01.10.2023)
Sputnik Грузия подготовил для список номеров, которые могут вам понадобиться в разных жизненных ситуациях
В основном, в списке вы найдете номера "горячих линий", на которые можно обращаться ежедневно в круглосуточном режиме. В инфографике указаны номера первой необходимости, контакты государственных органов, коммунальных и транспортных служб и другие полезные телефоны.