https://sputnik-georgia.ru/20230930/izdevatelstvo-nad-shkolnitsey-na-zapade-gruzii-delom-zanyalis-mvd-i-minobrazovaniya-282822214.html

Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования

Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования

Девочке передали бритву, требуя от нее нанести себе увечья 30.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство образования и МВД Грузии изучают факт издевательства над школьницей в регионе Имерети на западе Грузии. О произошедшем сообщила мать девочки после того, как нашла у нее в сумке записку, предположительно, от одноклассников. В записку была вложена бритва, а от девочки требовалось нести себе повреждения, иначе ей грозились расправой.МВД Грузии сразу же возбудило уголовное дело по статье "Принуждение". Между тем министерство образования уже поручило службе внутреннего аудита изучить факт. К изучению подключились приставы и психологи, которые работают как с детьми, так и с их родителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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