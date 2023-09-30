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Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования
Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования
Девочке передали бритву, требуя от нее нанести себе увечья 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство образования и МВД Грузии изучают факт издевательства над школьницей в регионе Имерети на западе Грузии. О произошедшем сообщила мать девочки после того, как нашла у нее в сумке записку, предположительно, от одноклассников. В записку была вложена бритва, а от девочки требовалось нести себе повреждения, иначе ей грозились расправой.МВД Грузии сразу же возбудило уголовное дело по статье "Принуждение". Между тем министерство образования уже поручило службе внутреннего аудита изучить факт. К изучению подключились приставы и психологи, которые работают как с детьми, так и с их родителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, имерети

Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования

20:01 30.09.2023 (обновлено: 20:19 30.09.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДевочка спит на уроке в школе
Девочка спит на уроке в школе - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2023
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Девочке передали бритву, требуя от нее нанести себе увечья
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство образования и МВД Грузии изучают факт издевательства над школьницей в регионе Имерети на западе Грузии.
О произошедшем сообщила мать девочки после того, как нашла у нее в сумке записку, предположительно, от одноклассников. В записку была вложена бритва, а от девочки требовалось нести себе повреждения, иначе ей грозились расправой.
МВД Грузии сразу же возбудило уголовное дело по статье "Принуждение". Между тем министерство образования уже поручило службе внутреннего аудита изучить факт.

"Внутренний аудит начал изучение возможных фактов превышения полномочий со стороны директора и представителей администрации школы", – говорится в заявлении министерства образования.

К изучению подключились приставы и психологи, которые работают как с детьми, так и с их родителями.
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