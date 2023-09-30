https://sputnik-georgia.ru/20230930/nasiloval-zhenschin-i-ugrozhal-politsiya-zaderzhala-pozhilogo-zhitelya-tbilisi-282806102.html

Насиловал женщин и угрожал: полиция задержала пожилого жителя Тбилиси

Насиловал женщин и угрожал: полиция задержала пожилого жителя Тбилиси

Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T13:01+0400

2023-09-30T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании, угрозах и насилии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый насиловал своих знакомых девушек, избивал их, а также угрожал им. Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь. Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование", "Насилие" и "Угроза", что предполагает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси