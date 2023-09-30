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Насиловал женщин и угрожал: полиция задержала пожилого жителя Тбилиси
Насиловал женщин и угрожал: полиция задержала пожилого жителя Тбилиси
Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T13:01+0400
2023-09-30T13:01+0400
2023-09-30T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании, угрозах и насилии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый насиловал своих знакомых девушек, избивал их, а также угрожал им. Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь. Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование", "Насилие" и "Угроза", что предполагает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Насиловал женщин и угрожал: полиция задержала пожилого жителя Тбилиси
13:01 30.09.2023 (обновлено: 13:32 30.09.2023)
Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании, угрозах и насилии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый насиловал своих знакомых девушек, избивал их, а также угрожал им.
Полиция на данный момент не уточняет, о скольких эпизодах идет речь.
Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование", "Насилие" и "Угроза", что предполагает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.