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Рост цен на бензин в Грузии: в Тбилиси прошла первая акция протеста – видео
Рост цен на бензин в Грузии: в Тбилиси прошла первая акция протеста – видео
Попытка организовать акцию протеста против повышения цен на топливо в Грузии с помощью соцсетей не увенчалась успехом – на ней собралось около 10 человек... 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T19:24+0400
2023-09-30T19:54+0400
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Возможно, виной тому, что акция получилась такой малочисленной, послужил проходящий в Тбилиси в эти дни праздник столицы Грузии, "Тбилисоба 2023". Многие потенциальные участники акции отправились веселиться, видимо, подумав, что протестовать придут другие.Тем не менее, проблема очень актуальная – цены продолжают расти, и это пугает автолюбителей, многие из которых в панике. Тем более, прогнозируется дальнейший рост цен, сегодняшние – это не предел.Участники акции вышли на нее с призывом провести переговоры между правительством и импортерами нефтепродуктов, а также отменить акцизы на бензин и принять шаги по снижению его стоимости. "Нет росту цен на топливо! Снизить прибыль импортеров нефтепродуктов! Где дешевое горючее?" – было написано на плакатах.Эксперты объясняют происходящее ростом мировых цен, что отражается и на Грузии. Также на повышение стоимости горючего повлияло решение России прекратить экспорт бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, цены на нефть, бензин, цены на топливо, экономика, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, цены на нефть, бензин, цены на топливо, экономика, акции протеста, видео

Рост цен на бензин в Грузии: в Тбилиси прошла первая акция протеста – видео

19:24 30.09.2023 (обновлено: 19:54 30.09.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Попытка организовать акцию протеста против повышения цен на топливо в Грузии с помощью соцсетей не увенчалась успехом – на ней собралось около 10 человек. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило у парламента страны в Тбилиси.
Возможно, виной тому, что акция получилась такой малочисленной, послужил проходящий в Тбилиси в эти дни праздник столицы Грузии, "Тбилисоба 2023". Многие потенциальные участники акции отправились веселиться, видимо, подумав, что протестовать придут другие.

Тем не менее, проблема очень актуальная – цены продолжают расти, и это пугает автолюбителей, многие из которых в панике. Тем более, прогнозируется дальнейший рост цен, сегодняшние – это не предел.
Участники акции вышли на нее с призывом провести переговоры между правительством и импортерами нефтепродуктов, а также отменить акцизы на бензин и принять шаги по снижению его стоимости. "Нет росту цен на топливо! Снизить прибыль импортеров нефтепродуктов! Где дешевое горючее?" – было написано на плакатах.

Эксперты объясняют происходящее ростом мировых цен, что отражается и на Грузии. Также на повышение стоимости горючего повлияло решение России прекратить экспорт бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
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