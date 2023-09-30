https://sputnik-georgia.ru/20230930/rost-tsen-na-benzin-v-gruzii-v-tbilisi-proshla-pervaya-aktsiya-protesta---video-282820807.html

Рост цен на бензин в Грузии: в Тбилиси прошла первая акция протеста – видео

Рост цен на бензин в Грузии: в Тбилиси прошла первая акция протеста – видео

Попытка организовать акцию протеста против повышения цен на топливо в Грузии с помощью соцсетей не увенчалась успехом – на ней собралось около 10 человек... 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T19:24+0400

2023-09-30T19:24+0400

2023-09-30T19:54+0400

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Возможно, виной тому, что акция получилась такой малочисленной, послужил проходящий в Тбилиси в эти дни праздник столицы Грузии, "Тбилисоба 2023". Многие потенциальные участники акции отправились веселиться, видимо, подумав, что протестовать придут другие.Тем не менее, проблема очень актуальная – цены продолжают расти, и это пугает автолюбителей, многие из которых в панике. Тем более, прогнозируется дальнейший рост цен, сегодняшние – это не предел.Участники акции вышли на нее с призывом провести переговоры между правительством и импортерами нефтепродуктов, а также отменить акцизы на бензин и принять шаги по снижению его стоимости. "Нет росту цен на топливо! Снизить прибыль импортеров нефтепродуктов! Где дешевое горючее?" – было написано на плакатах.Эксперты объясняют происходящее ростом мировых цен, что отражается и на Грузии. Также на повышение стоимости горючего повлияло решение России прекратить экспорт бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

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