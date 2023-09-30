Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230930/tbilisi-primet-krupneyshiy-khakaton-nasa-space-apps-challenge-282761694.html
Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge
Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge
Мероприятие соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T18:21+0400
2023-09-30T18:21+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
наса
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24770/72/247707282_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_6b94c7f78d54833a072e6a1182a728a8.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейший хакатон в мире NASA Space Apps Challenge пройдет в Тбилиси 7-8 октября, говорится в сообщении организаторов. NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников. Это хакатон для программистов, ученых, дизайнеров, технологов и новаторов со всего мира. Участники мероприятия собираются вместе и используют открытые данные НАСА для решения проблем, с которыми люди сталкиваются на Земле и в космосе. NASA International Space Apps Challenge соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA. В этом году объявлено 30 задач, связанных с космонавтикой, обработкой данных, геологией, астрономией, STEM и образованием. Условия участия в хакатоне: В этом году хакатон пройдет в Технопарке Грузии, а церемония открытия состоится 6 октября в пространстве KLab.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24770/72/247707282_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_dd3c4add24bd0eb9d364dfad8e3a3cfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, наса, nasa
грузия, новости, общество, тбилиси, наса, nasa

Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge

18:21 30.09.2023
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky / Перейти в фотобанкXIII Международная конференция "Пилотируемые полёты в космос"
XIII Международная конференция Пилотируемые полёты в космос - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2023
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Мероприятие соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейший хакатон в мире NASA Space Apps Challenge пройдет в Тбилиси 7-8 октября, говорится в сообщении организаторов.
NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников. Это хакатон для программистов, ученых, дизайнеров, технологов и новаторов со всего мира. Участники мероприятия собираются вместе и используют открытые данные НАСА для решения проблем, с которыми люди сталкиваются на Земле и в космосе.
NASA International Space Apps Challenge соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA. В этом году объявлено 30 задач, связанных с космонавтикой, обработкой данных, геологией, астрономией, STEM и образованием.
Условия участия в хакатоне:
Принимать участие могут желающие старше 18 лет;
Рабочий язык хакатона – грузинский, но хотя бы одному из членов команды необходимо понимать и говорить по-английски, чтобы использовать инструменты, данные и другие ресурсы. Если команда выиграет местное соревнование, то она будет участвовать в международном соревновании, где английский язык будет обязательным;
Если у вас нет команды, вы можете попробовать сформировать свою команду (или присоединиться к другой) на месте;
Необходимо пройти регистрация по данной ссылке до 3 октября.
В этом году хакатон пройдет в Технопарке Грузии, а церемония открытия состоится 6 октября в пространстве KLab.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0