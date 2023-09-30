https://sputnik-georgia.ru/20230930/tbilisi-primet-krupneyshiy-khakaton-nasa-space-apps-challenge-282761694.html

Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge

Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge

Мероприятие соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T18:21+0400

2023-09-30T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейший хакатон в мире NASA Space Apps Challenge пройдет в Тбилиси 7-8 октября, говорится в сообщении организаторов. NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников. Это хакатон для программистов, ученых, дизайнеров, технологов и новаторов со всего мира. Участники мероприятия собираются вместе и используют открытые данные НАСА для решения проблем, с которыми люди сталкиваются на Земле и в космосе. NASA International Space Apps Challenge соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA. В этом году объявлено 30 задач, связанных с космонавтикой, обработкой данных, геологией, астрономией, STEM и образованием. Условия участия в хакатоне: В этом году хакатон пройдет в Технопарке Грузии, а церемония открытия состоится 6 октября в пространстве KLab.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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