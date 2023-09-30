https://sputnik-georgia.ru/20230930/tbilisi-primet-krupneyshiy-khakaton-nasa-space-apps-challenge-282761694.html
Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge
Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge
Мероприятие соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T18:21+0400
2023-09-30T18:21+0400
2023-09-30T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейший хакатон в мире NASA Space Apps Challenge пройдет в Тбилиси 7-8 октября, говорится в сообщении организаторов. NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников. Это хакатон для программистов, ученых, дизайнеров, технологов и новаторов со всего мира. Участники мероприятия собираются вместе и используют открытые данные НАСА для решения проблем, с которыми люди сталкиваются на Земле и в космосе. NASA International Space Apps Challenge соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA. В этом году объявлено 30 задач, связанных с космонавтикой, обработкой данных, геологией, астрономией, STEM и образованием. Условия участия в хакатоне: В этом году хакатон пройдет в Технопарке Грузии, а церемония открытия состоится 6 октября в пространстве KLab.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, наса, nasa
грузия, новости, общество, тбилиси, наса, nasa
Тбилиси примет крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge
Мероприятие соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейший хакатон в мире NASA Space Apps Challenge пройдет в Тбилиси 7-8 октября, говорится в сообщении организаторов.
NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников. Это хакатон для программистов, ученых, дизайнеров, технологов и новаторов со всего мира. Участники мероприятия собираются вместе и используют открытые данные НАСА для решения проблем, с которыми люди сталкиваются на Земле и в космосе.
NASA International Space Apps Challenge соберет участников со всего мира для решения задач, поставленных экспертами NASA. В этом году объявлено 30 задач, связанных с космонавтикой, обработкой данных, геологией, астрономией, STEM и образованием.
Условия участия в хакатоне:
Принимать участие могут желающие старше 18 лет;
Рабочий язык хакатона – грузинский, но хотя бы одному из членов команды необходимо понимать и говорить по-английски, чтобы использовать инструменты, данные и другие ресурсы. Если команда выиграет местное соревнование, то она будет участвовать в международном соревновании, где английский язык будет обязательным;
Если у вас нет команды, вы можете попробовать сформировать свою команду (или присоединиться к другой) на месте;
Необходимо пройти регистрация по данной ссылке
до 3 октября.
В этом году хакатон пройдет в Технопарке Грузии, а церемония открытия состоится 6 октября в пространстве KLab.