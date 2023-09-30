https://sputnik-georgia.ru/20230930/tbilisoba-2023-stolitsa-gruzii-otmechaet-svoy-prazdnik---video-282819848.html

"Тбилисоба 2023": столица Грузии отмечает свой праздник – видео

"Тбилисоба 2023": столица Грузии отмечает свой праздник – видео

Над центром Тбилиси витают ароматы вина, шашлыка и других угощений. Так столица Грузии отмечает любимый всеми праздник "Тбилисоба". Правда, в этом году... 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T18:46+0400

2023-09-30T18:46+0400

2023-09-30T18:48+0400

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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Люди веселятся в парке Рике, районе Абанотубани и на площади Орбелиани. Зато программу "Тбилисоба" организаторы постарались сделать разнообразной.Гости могут побывать на гастрономическом фестивале, празднике вина, увидеть мюзикл, выставки, инсталляции, другие развлечения и потратить деньги на ярмарке.Праздничные мероприятия проходят с утра до вечера. Мэр города пригласил на праздник каждого – от мала до велика, так как программа "Тбилисоба" рассчитана на всех, детей и взрослых.Праздник в эти дни отмечается и в других городах Грузии.

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