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В Грузии планируется амнистия: кого она коснется
В Грузии планируется амнистия: кого она коснется
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T08:41+0400
2023-09-30T08:41+0400
2023-09-30T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить амнистию для осужденных за присвоение государственной земли и подделку документов по таким делам. Соответствующий законопроект уже представлен парламенту Грузии. Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний. Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, амнистия
В Грузии планируется амнистия: кого она коснется
08:41 30.09.2023 (обновлено: 20:01 30.09.2023)
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить амнистию для осужденных за присвоение государственной земли и подделку документов по таким делам.
Соответствующий законопроект уже представлен парламенту Грузии.
Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний.
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству.
Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.