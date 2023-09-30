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В Грузии планируется амнистия: кого она коснется
В Грузии планируется амнистия: кого она коснется
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T08:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить амнистию для осужденных за присвоение государственной земли и подделку документов по таким делам. Соответствующий законопроект уже представлен парламенту Грузии. Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний. Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, амнистия

В Грузии планируется амнистия: кого она коснется

08:41 30.09.2023 (обновлено: 20:01 30.09.2023)
© AFP 2023 / Mike LEYRAL Камера в тюрьме. Архивное фото
Камера в тюрьме. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / Mike LEYRAL
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Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить амнистию для осужденных за присвоение государственной земли и подделку документов по таким делам.
Соответствующий законопроект уже представлен парламенту Грузии.
Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний.
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству.
Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.
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