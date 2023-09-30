https://sputnik-georgia.ru/20230930/v-gruzii-planiruetsya-amnistiya-kogo-ona-kosnetsya-282822357.html

В Грузии планируется амнистия: кого она коснется

В Грузии планируется амнистия: кого она коснется

Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T08:41+0400

2023-09-30T08:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение объявить амнистию для осужденных за присвоение государственной земли и подделку документов по таким делам. Соответствующий законопроект уже представлен парламенту Грузии. Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний. Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые присвоили государственную землю до 1 сентября 2023 года и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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