https://sputnik-georgia.ru/20230930/v-tbilisi-poyavilsya-novyy-teatr-masterskaya-42-282690215.html
В Тбилиси появился новый театр "Мастерская 42"
В Тбилиси появился новый театр "Мастерская 42"
Цель нового театра – создать независимое пространство, где режиссеры будут ставить представления для современного зрителя 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T21:21+0400
2023-09-30T21:21+0400
2023-09-30T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новый театр "Мастерская 42" появился в Тбилиси при поддержке агентства "Производи в Грузии", говорится в сюжете телеканала "Имеди". Цель нового театра – создать независимое, свободное пространство, где приглашенные режиссеры и актеры будут ставить представления, спектакли и перформансы для современного зрителя, создавать новые впечатления и дарить людям разные эмоции. Театр "Мастерская 42", руководителем которого является режиссер Леван Цуладзе, стал первым бенефициаром агентства "Производи в Грузии", который воспользовался программой со-финансирования в сфере культуры. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, театр
грузия, новости, культура, театр
В Тбилиси появился новый театр "Мастерская 42"
Цель нового театра – создать независимое пространство, где режиссеры будут ставить представления для современного зрителя
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новый театр "Мастерская 42" появился в Тбилиси при поддержке агентства "Производи в Грузии", говорится в сюжете телеканала "Имеди".
Цель нового театра – создать независимое, свободное пространство, где приглашенные режиссеры и актеры будут ставить представления, спектакли и перформансы для современного зрителя, создавать новые впечатления и дарить людям разные эмоции.
Театр "Мастерская 42", руководителем которого является режиссер Леван Цуладзе, стал первым бенефициаром агентства "Производи в Грузии", который воспользовался программой со-финансирования в сфере культуры.
"У нас очень хорошая новость. Один из первых наших проектов, который касается искусства и культуры, – это театр, который поддержало агентство, всеми любимый и известный "Театральный подвал" возвращается к зрителям уже с обновленным пространством, сценой, где помещается более 250 людей", – сказал руководитель агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.