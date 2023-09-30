https://sputnik-georgia.ru/20230930/v-tbilisi-poyavilsya-novyy-teatr-masterskaya-42-282690215.html

В Тбилиси появился новый театр "Мастерская 42"

В Тбилиси появился новый театр "Мастерская 42"

Цель нового театра – создать независимое пространство, где режиссеры будут ставить представления для современного зрителя 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T21:21+0400

2023-09-30T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новый театр "Мастерская 42" появился в Тбилиси при поддержке агентства "Производи в Грузии", говорится в сюжете телеканала "Имеди". Цель нового театра – создать независимое, свободное пространство, где приглашенные режиссеры и актеры будут ставить представления, спектакли и перформансы для современного зрителя, создавать новые впечатления и дарить людям разные эмоции. Театр "Мастерская 42", руководителем которого является режиссер Леван Цуладзе, стал первым бенефициаром агентства "Производи в Грузии", который воспользовался программой со-финансирования в сфере культуры. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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