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Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси закроют утром 1 октября

Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси закроют утром 1 октября

Ограничение вводится из-за марафона, который соберет любителей бега 30.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Центр Тбилиси будет закрыт для движения автомобилей 1 октября в период с 06:00 до 10:00 по тбилисскому времени из-за марафона, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. В частности, для автомобилистов будет закрыт проспект Руставели, улица Джавахишвили, площадь Заарбрюкена, улица Баку и частично проспект Агмашенебели и улица Цинамдзгвришвили. Автомобилисты и общественный транспорт вынуждены будут пользоваться объездными дорогами.Масштабный забег Tbilisimarathon состоится 1 октября и в 11-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии. По традиции участники стартуют около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделают круг и финишируют там же. Организаторы предлагают на выбор три дистанции: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км) и детский забег для двух возрастных категорий – 6-10 лет и 11-15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, спорт, тбилиси, баку, шота руставели, тбилисский марафон, машины, грузинские дороги, машины и их водители