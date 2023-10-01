https://sputnik-georgia.ru/20231001/282844231.html

Агрессивное стадо без родины

Агрессивное стадо без родины

Либерал раньше был приверженцем свободы, в том числе свободы мысли и выражения таковой. А сейчас этим словом почему-то называют жертв глобальной тоталитарной... 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T19:29+0400

2023-10-01T19:29+0400

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Нечто злобно-истеричное, стадное и тупое называется либералом. Такой вывод напрашивается при знакомстве со словесным упражнением блогера из США с сайта American Thinker — упражнения, которое он сам назвал "Десять заповедей либерализма", пишет обозреватель РИА Новости.Здесь у нас старая история путаницы в названиях. Либерал раньше был приверженцем свободы, в том числе свободы мысли и выражения таковой, он был готов — во всяком случае, в теории — отдать свою жизнь за право другого человека высказывать противоположное мнение. А сейчас этим словом почему-то называют жертв глобальной тоталитарной секты, и вот вам ее "десять заповедей".К каждой заповеди автор дает краткий комментарий, но часто уходит в совсем уже американские реалии, поэтому кое-что мы можем прокомментировать и сами. А заодно для ясности будем гонять вас от одного пункта к другому. Итак…Пункт 1. Ты должен стремиться к социальной справедливости и к миру, свободному от угнетения, — к содружеству наций. Тут, правда, есть маленькая проблема: мир почему-то сопротивляется, так что к счастью его надо принуждать, сам не поймет. Почему сопротивляется — среди прочего смотри пункт 2.Пункт 2. Ты должен выступать за разнообразие. Речь о том, кто имеет право жить в твоей стране и иметь равные права с остальными ее жителями. Это вроде как чисто американское извращение либерализма, ведущее к толпам мигрантов, штурмующих мексиканскую границу. Оно же — извращение европейское и т. д. Но как насчет права и обязанности общества и государства беречь свою культуру, ценить свою историю и традиции? Да вы что, смотрите пункт 1.Пункт 3. Ты должен стремиться к равенству. Вот тут что-то знакомое, как и стремление к социальной справедливости. Общая идея: тяжелый труд, успех и индивидуальность ведут к неравенству, у одних получается, у других — нет. Так что либерал должен все это хотеть уравнивать, то есть отобрать деньги у успешных и раздать прочим. В общем, мы здесь видим краткое и точное определение любой левой идеологии.Пункт 4. Ты должен стремиться к инклюзивности. Не путать с разнообразием. То есть какие угодно персонажи должны быть в твоей секте, а кому не нравится включение туда ЛГБТ и прочих, тех изгнать из либералов.Пункт 5. Ты не должен чтить чужих идолов. Есть только один бог, и это Демократическая партия США. Ты иностранец? Внимательнее смотри пункты 1, 2, 3 и 4. Если ты иностранец, для тебя все равно только один бог — США, потому что границ и наций нет, а культура у всех одна.Пункт 6. Ты должен всегда выступать за перемены. Все сегодняшнее должно уйти, даже если тебе от этого будет плохо. Стоп, но если новое всегда лучше старого, тут есть проблема: когда перемены наступят, придут новые либералы и тоже будут рушить сделанное тобой, выступать за что-то новое. Или не придут? В любом случае смотри пункт 5, партия тебе все объяснит по ходу дела.Пункт 7. Ты не должен отказываться от своей веры. Даже если она привела тебя к катастрофе. В конце-то концов, если от этих самых перемен, которые ты учинил своей стране, тебе станет совсем погано, всегда можно быстро собраться и рвануть куда-то вдоль по глобусу. Своей страны ведь вообще не должно быть, смотри пункты 1, 2 и особенно 5.Пункт 8. Ты должен мыслить коллективно. Без стадного мышления нельзя справиться со всякими умниками, которые мыслят сами по себе, как хотят. А что, тут все точно — стадность либерала известна, так же как дикая агрессивность этого стада, особенно к тем, кто из него пытается выбиться. Кстати, чем плохи индивидуально мыслящие — смотри пункт 9.Пункт 9. Ты должен следовать науке. Наука раз и навсегда решила все: и что твое поедание мяса вредит климату на Земле, и что белые мужчины поголовно насилуют все, что шевелится, и вообще все про твою жизнь. Если же где-то заведутся умники, которые скажут, что науки на коротком поводке не бывает, смотри пункт 8.Пункт 10. Ты должен быть против смертной казни, кроме одного случая — абортов. Ну, тут чисто американский спор: республиканцы против абортов, демократы — наоборот. Как говорит автор: а без абортов какой же ты либерал, как будешь насаждать упадок и развал семьи и снятие ответственности перед таковой и перед обществом в целом? Ответственность должна быть только по пункту 5.Вот так либерала видят американцы. Как же все-таки назвать это странное создание, в котором ничего либерального нет? Сами себя они сегодня все чаще называют "пробужденными" (woke), что напоминает нам о тоталитарных сектах. А мы могли бы окрестить их по-другому — хомяками (леммингами), если бы они не умели очень здорово и стадом уничтожать людей, а иногда и некоторые слабые государства. Тогда волки или шакалы? В целом правильного определения данной публике пока нет, и это само по себе многое о ней говорит. А слово "либерал" жалко — его изгадили вот эти, у которых и названия точного нет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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