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Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре
Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре
Гости фестиваля смогут попробовать неизвестные для них сорта 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T11:08+0400
2023-10-01T11:08+0400
2023-10-01T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Пятый по счету Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси 7 октября, говорится в сообщении организаторов. Фестиваль, который уже превратился в красивую традицию, порадует гостей насыщенной программой: выставкой-ярмаркой, любимыми грузинскими вкусами, ароматами и голосами. Фестиваль объединит в одном пространстве местных и иностранных гостей. Что касается гвоздя программы, собственно вина, то гости смогут попробовать неизвестные для них сорта вин, а также найти новых производителей малых, средний и крупных виноделен. Помимо вина на фестивале можно будет попробовать различные грузинские традиционные продукты, среди которых хлеб, сухофрукты, сыр, мед и другое. Фестиваль начнется в 12:00 по тбилисскому времени и продлится до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие
грузия, новости, культура, тбилиси, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие
Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре
Гости фестиваля смогут попробовать неизвестные для них сорта
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Пятый по счету Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси 7 октября, говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль, который уже превратился в красивую традицию, порадует гостей насыщенной программой: выставкой-ярмаркой, любимыми грузинскими вкусами, ароматами и голосами. Фестиваль объединит в одном пространстве местных и иностранных гостей.
Что касается гвоздя программы, собственно вина, то гости смогут попробовать неизвестные для них сорта вин, а также найти новых производителей малых, средний и крупных виноделен.
Помимо вина на фестивале можно будет попробовать различные грузинские традиционные продукты, среди которых хлеб, сухофрукты, сыр, мед и другое.
Фестиваль начнется в 12:00 по тбилисскому времени и продлится до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).