https://sputnik-georgia.ru/20231001/festival-gruzinskogo-vina-proydet-v-tbilisi-v-oktyabre-282417137.html

Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре

Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре

Гости фестиваля смогут попробовать неизвестные для них сорта 01.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Пятый по счету Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси 7 октября, говорится в сообщении организаторов. Фестиваль, который уже превратился в красивую традицию, порадует гостей насыщенной программой: выставкой-ярмаркой, любимыми грузинскими вкусами, ароматами и голосами. Фестиваль объединит в одном пространстве местных и иностранных гостей. Что касается гвоздя программы, собственно вина, то гости смогут попробовать неизвестные для них сорта вин, а также найти новых производителей малых, средний и крупных виноделен. Помимо вина на фестивале можно будет попробовать различные грузинские традиционные продукты, среди которых хлеб, сухофрукты, сыр, мед и другое. Фестиваль начнется в 12:00 по тбилисскому времени и продлится до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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