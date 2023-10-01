https://sputnik-georgia.ru/20231001/kakie-tayny-skryvayut-v-gruzii-pod-grifom-sekretno-282842891.html

Какие тайны скрывают в Грузии под грифом "Секретно"?

Какие тайны скрывают в Грузии под грифом "Секретно"?

Жизнь подтверждает – завеса секретности рано или поздно рассеивается над любыми тайнами, но порой, убежден колумнист Sputnik, полезно разобраться, а что... 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T18:47+0400

2023-10-01T18:47+0400

2023-10-01T18:47+0400

грузия

аналитика

политика

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

колумнисты

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Начну с того, что разочарую читателя: подавляющая часть тщательно скрываемой секретной информации вряд ли интересна для падкого на сенсации обывателя. То есть, прошу прощения, для большинства из нас. Во-первых, самое банальное: если ты не шпион и не разведчик, государственных тайн полезней не знать – крепче и спокойней спится по ночам. Ну, а кроме того, с ними связано слишком много разных вещей и понятий, в которых надо глубоко разбираться, чтобы уловить, почему все это хранится за семью печатями и в чем суть ореола таинственности. Давайте признаем, абсолютное большинство граждан, попади им случайно на глаза чертеж какой-нибудь секретной военной установки, вряд ли в состоянии оценить, в чем ее "фишка". Вообще, то, что связано с безопасностью страны, ее технологическими новациями, агентурной информацией, закрытыми постановлениями и тому подобным, как правило, далеко не самое увлекательное и даже, скажем прямо, утомительное чтиво. Ответ непрост. Особенно если дело касается права на личную жизнь и личное пространство. Потому оговоримся сразу, политические фигуры находятся в этом плане не на равных с нами – они гораздо менее независимы, чем мы, рядовые граждане. Формула римлян "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку" давно утратила былую актуальность. Сегодня она пригодна разве что в качестве метафоры, да и той, как правило, с целью подчеркнуть несовершенство отношений. Лидеры всегда на виду – под пристальными взглядами избирателей, в фокусе фото- и телекамер. Они не могут не понимать, что любой неверный шаг способен их скомпрометировать. Удел публичной персоны непрост, но никто этой роли никому не навязывает. Ее выбирают сами… Тем не менее, что же навело меня на размышления о тайнах, грифах, о секретности? Вот только полеты Саакашвили вдоль и поперек планеты ни к армии, ни к главнокомандованию и даже к политике отношения, похоже, не имели. Безусловно, президент мог слетать в любую точку мира, но, уточним, по государственным делам и в государственных интересах. А куда и с кем так часто летал Саакашвили, покрывает пока гриф "Секретно". Впрочем, имеются веские предположения, что за картина предстанет, когда он будет снят. Хорошо известно, что молодой и энергичный президент, удостоенный звания политической рок-звезды, любил ублажать красивых женщин. В 2012 году были рассекречены два таких соглашения с компанией "Georgian Airways". Выяснилось, что Саакашвили облетел с одной из очаровательных представительниц прекрасного пола несколько международных курортов. И даже посетил в Колумбии могилу знаменитого… наркобарона Пабло Эскобара. Важно не только то, нравственно ли подобное поведение обремененного официальным браком государственного лидера. Строгие моральные нормы, столкнувшись с либерализмом, размылись за последние годы во всем мире. Непонятно, почему увеселительные прогулки главы государства (и это только по двум вскрытым эпизодам) должны были обойтись грузинскому оборонному ведомству (а значит, и государственному бюджету) в 14 миллионов лари?! Помните, подозрения в адрес Саакашвили начались с его дорогостоящих костюмов? Деньги на их покупку тоже маскировались под грифом секретности расходов службы личной безопасности. Болельщики арестованного иронически окрестили тогда эти разоблачения "делом о пиджаках", как бы намеренно пытаясь свести обвинения к покупке одежды из гардероба. Но сумма нецелевых расходов службы безопасности Саакашвили на его личные нужды с нескольких пиджаков доросла в ходе следствия до 9 миллионов, фигурирующих в материалах судебного процесса. Не исключено, что после рассекречивания "релаксирующих авиапрогулок" по линии Минобороны она вырастет еще раз в 10, а то и больше. Многих экспертов насторожило, почему снимать гриф с договоров понадобилось именно сейчас? Ведь с момента, когда подтвердились первые подозрения, миновало больше десяти лет! Все тут, конечно, шито грубыми белыми нитками. Правящая команда явно решила подстраховаться на случай возможной попытки ныне действующего президента помиловать своего предшественника. Политические игры! Но подтвердись подозрения, вины с Саакашвили это все равно не снимет. К тому же, речь, к сожалению, идет не только о нем. Все, что связано секретностью, приобрело в Грузии нездоровую тенденцию. Часто за этим грифом кроются корыстные, корпоративные, узкопартийные интересы и даже сведение личных счетов. Вспомните "дело фотографов", которых обвинили в шпионаже. Гриф так и не дал узнать, что такого "шпионского" им удалось разнюхать. Примечательно, что после смены власти все обвинения с них тут же были сняты. Все перечисленные примеры всплыли на фоне скандалов и недоразумений. А до скольких еще просто не дошли руки?! Тем временем, на публику нередко просачивается информация, которая действительно ни при каких обстоятельствах не подлежит огласке. Взять ту же "прослушку". Не стану гневно возмущаться – это бессмысленно. Граждан "прослушивают" даже в самых образцовых по части демократии странах. Но оказывать этой незаконно добытой информацией давление на людей, а тем более делать ее всеобщим достоянием – серьезнейшее преступление! Как и, не разобравшись, выдвигать обвинения в том, что не ограничено грифом. Так полет по личным делам за рубеж премьера Ираклия Гарибашвили (кстати, безо всяких молодых дам) был оплачен частным лицом, а не из бюджета страны. Что, однако, не помешало некоторым оппозиционерам безапелляционно потребовать его ареста и запуска процедуры импичмента… Ну а вывод – к грифам в Грузии никакого доверия нет. И это наводит на мысль о необходимости сформировать специальную группу наделенных универсальным уровнем доступа наблюдателей. Естественно, из числа людей, которым можно доверить любые тайны, чтобы они могли объективно определять, правомерна ли повышенная секретность в отношении тех или иных решений и фактов. Как правило, то, что заслуживает общественного любопытства, никакого государственного секрета собой не представляет. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

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грузия, аналитика, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, колумнисты