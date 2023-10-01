https://sputnik-georgia.ru/20231001/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-282842771.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T17:21+0400

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2023-10-01T17:21+0400

грузия

новости

погода

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как в Восточной, так и в Западной Грузии 2 и 3 октября – дожди с грозами, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Возможен также град и сильный ветер. Дожди в Западной Грузии и западных регионах Восточной Грузии продолжатся и 3 октября. На море ожидается шторм в 3-4 балла. Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а в горных районах возникновение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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