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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T17:21+0400
2023-10-01T17:21+0400
2023-10-01T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как в Восточной, так и в Западной Грузии 2 и 3 октября – дожди с грозами, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Возможен также град и сильный ветер. Дожди в Западной Грузии и западных регионах Восточной Грузии продолжатся и 3 октября. На море ожидается шторм в 3-4 балла. Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а в горных районах возникновение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как в Восточной, так и в Западной Грузии 2 и 3 октября – дожди с грозами, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Возможен также град и сильный ветер.
Дожди в Западной Грузии и западных регионах Восточной Грузии продолжатся и 3 октября. На море ожидается шторм в 3-4 балла.
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а в горных районах возникновение и активизацию оползневых процессов.