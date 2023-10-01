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Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии
Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии
Обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T12:47+0400
2023-10-01T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Полиция задержала разыскиваемого по обвинению в умышленном убийстве, ранее судимого и осужденного условно жителя Гурии, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что 28 сентября в селе Гоголисубани Чохатаурского района обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, 28-летний обвиняемый был задержан в селе Гоголисубани. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления - нож. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступнику грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурия
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грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии
Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии
12:47 01.10.2023 (обновлено: 13:11 01.10.2023)
Обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Полиция задержала разыскиваемого по обвинению в умышленном убийстве, ранее судимого и осужденного условно жителя Гурии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что 28 сентября в селе Гоголисубани Чохатаурского района обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, 28-летний обвиняемый был задержан в селе Гоголисубани. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления - нож.
Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступнику грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.