https://sputnik-georgia.ru/20231001/obvinyaemyy-v-umyshlennom-ubiystve-zaderzhan-na-zapade-gruzii-282838762.html

Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии

Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии

Обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Полиция задержала разыскиваемого по обвинению в умышленном убийстве, ранее судимого и осужденного условно жителя Гурии, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что 28 сентября в селе Гоголисубани Чохатаурского района обвиняемый ранил холодным оружием 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, 28-летний обвиняемый был задержан в селе Гоголисубани. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления - нож. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступнику грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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