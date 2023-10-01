https://sputnik-georgia.ru/20231001/prestupnost-v-gruzii-poslednie-dannye-282823087.html
Преступность в Грузии: последние данные
Преступность в Грузии: последние данные
За первые девять месяцев этого года больше всего преступлений было совершено в столице 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T09:01+0400
2023-10-01T09:01+0400
2023-10-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-августе 2023 года, составило 13 089 человек, из них 944 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (4 425). Далее идет Аджария (1 753), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 504). Что касается преступлений, то из общего числа обвиняемых: Пострадавшими от различных преступлений в январе-августе были признаны 11 213 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 928 несовершеннолетних и 1 003 пенсионера. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, аджария, имерети, сакстат, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, аджария, имерети, сакстат, преступность в грузии
Преступность в Грузии: последние данные
За первые девять месяцев этого года больше всего преступлений было совершено в столице
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-августе 2023 года, составило 13 089 человек, из них 944 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (4 425). Далее идет Аджария (1 753), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 504).
Что касается преступлений, то из общего числа обвиняемых:
76 предъявлены обвинения в убийстве,
1 566 – в семейном насилии,
123 – в нанесении тяжких повреждений,
47 – в половом акте с лицом младше 16 лет,
1 916 – в преступлениях, связанных с наркотиками,
136 – за служебные преступления.
Пострадавшими от различных преступлений в январе-августе были признаны 11 213 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 928 несовершеннолетних и 1 003 пенсионера.
Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.