https://sputnik-georgia.ru/20231001/stolitsa-gruzii-otmechaet-prazdnik-tbilisoba---foto-282838994.html

Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото

Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото

В столице Грузии проходит всеми любимый праздник "Тбилисоба". Его с нетерпением ждут жители и гости грузинской столицы 01.10.2023, Sputnik Грузия

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этом году отмечали "Тбилисоба" в центре грузинской столицы.

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