Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото
В этом году празднование "Тбилисоба" проводилось в трех местах в городе. Движение автомобилей было временно перекрыто по прилегающим улицам.
В этом году празднование "Тбилисоба" проводилось в трех местах в городе. Движение автомобилей было временно перекрыто по прилегающим улицам.
Ярмарки и выставки-продажи были организованы в районе Абанотубани, на площади Орбелиани и улице Атонели, и в парке Рике.
Ярмарки и выставки-продажи были организованы в районе Абанотубани, на площади Орбелиани и улице Атонели, и в парке Рике.
Под открытым небом были обустроены сцены, где выступали артисты.
Под открытым небом были обустроены сцены, где выступали артисты.
К кафе и ресторанам добавились заведения, где столики были установлены прямо посреди проезжей части.
К кафе и ресторанам добавились заведения, где столики были установлены прямо посреди проезжей части.
На таких ярмарках и выставках-продажах можно было приобрести не только сувениры, но и одежду.
На таких ярмарках и выставках-продажах можно было приобрести не только сувениры, но и одежду.
Проводился и фестиваль грузинского вина. Частные хозяйства тоже представили свою продукцию.
Проводился и фестиваль грузинского вина. Частные хозяйства тоже представили свою продукцию.
Множество туристов посетило праздник в эти дни.
Множество туристов посетило праздник в эти дни.
Гости "Тбилисоба" с интересом обходили все торговые ряды и гуляли по центру Тбилиси, который превратился в праздничную площадку.
Гости "Тбилисоба" с интересом обходили все торговые ряды и гуляли по центру Тбилиси, который превратился в праздничную площадку.
Прямо на улицах готовили шашлыки и другие угощения.
Прямо на улицах готовили шашлыки и другие угощения.
В парке Рике были размещены очень красивые инсталляции.
В парке Рике были размещены очень красивые инсталляции.
Детей на "Тбилисоба" ожидало множество развлечений и выступления аниматоров.
Детей на "Тбилисоба" ожидало множество развлечений и выступления аниматоров.
Так традиция празднования "Тбилисоба" продолжается. Стоит отметить, что теперь этот праздник отмечается одновременно и в других крупных городах Грузии.
Так традиция празднования "Тбилисоба" продолжается. Стоит отметить, что теперь этот праздник отмечается одновременно и в других крупных городах Грузии.