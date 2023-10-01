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Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото
Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото
В столице Грузии проходит всеми любимый праздник "Тбилисоба". Его с нетерпением ждут жители и гости грузинской столицы 01.10.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этом году отмечали "Тбилисоба" в центре грузинской столицы.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", праздник, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", праздник, туризм в грузии, фото

Столица Грузии отмечает праздник "Тбилисоба" – фото

13:54 01.10.2023 (обновлено: 13:58 01.10.2023)
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В столице Грузии проходит всеми любимый праздник "Тбилисоба". Его с нетерпением ждут жители и гости грузинской столицы
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этом году отмечали "Тбилисоба" в центре грузинской столицы.
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году празднование "Тбилисоба" проводилось в трех местах в городе. Движение автомобилей было временно перекрыто по прилегающим улицам.

В этом году празднование &quot;Тбилисоба&quot; проводилось в трех местах в городе. Движение автомобилей было временно перекрыто по прилегающим улицам. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году празднование "Тбилисоба" проводилось в трех местах в городе. Движение автомобилей было временно перекрыто по прилегающим улицам.

© photo: Sputnik / Stringer

Ярмарки и выставки-продажи были организованы в районе Абанотубани, на площади Орбелиани и улице Атонели, и в парке Рике.

Ярмарки и выставки-продажи были организованы в районе Абанотубани, на площади Орбелиани и улице Атонели, и в парке Рике. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ярмарки и выставки-продажи были организованы в районе Абанотубани, на площади Орбелиани и улице Атонели, и в парке Рике.

© photo: Sputnik / Stringer

Под открытым небом были обустроены сцены, где выступали артисты.

Под открытым небом были обустроены сцены, где выступали артисты. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Под открытым небом были обустроены сцены, где выступали артисты.

© photo: Sputnik / Stringer

К кафе и ресторанам добавились заведения, где столики были установлены прямо посреди проезжей части.

К кафе и ресторанам добавились заведения, где столики были установлены прямо посреди проезжей части. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

К кафе и ресторанам добавились заведения, где столики были установлены прямо посреди проезжей части.

© photo: Sputnik / Stringer

На таких ярмарках и выставках-продажах можно было приобрести не только сувениры, но и одежду.

На таких ярмарках и выставках-продажах можно было приобрести не только сувениры, но и одежду. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На таких ярмарках и выставках-продажах можно было приобрести не только сувениры, но и одежду.

© photo: Sputnik / Stringer

Проводился и фестиваль грузинского вина. Частные хозяйства тоже представили свою продукцию.

Проводился и фестиваль грузинского вина. Частные хозяйства тоже представили свою продукцию. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проводился и фестиваль грузинского вина. Частные хозяйства тоже представили свою продукцию.

© photo: Sputnik / Stringer

Множество туристов посетило праздник в эти дни.

Множество туристов посетило праздник в эти дни. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Множество туристов посетило праздник в эти дни.

© photo: Sputnik / Stringer

Гости "Тбилисоба" с интересом обходили все торговые ряды и гуляли по центру Тбилиси, который превратился в праздничную площадку.

Гости &quot;Тбилисоба&quot; с интересом обходили все торговые ряды и гуляли по центру Тбилиси, который превратился в праздничную площадку. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гости "Тбилисоба" с интересом обходили все торговые ряды и гуляли по центру Тбилиси, который превратился в праздничную площадку.

© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на улицах готовили шашлыки и другие угощения.

Прямо на улицах готовили шашлыки и другие угощения. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на улицах готовили шашлыки и другие угощения.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке Рике были размещены очень красивые инсталляции.

В парке Рике были размещены очень красивые инсталляции. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Рике были размещены очень красивые инсталляции.

© photo: Sputnik / Stringer

Детей на "Тбилисоба" ожидало множество развлечений и выступления аниматоров.

Детей на &quot;Тбилисоба&quot; ожидало множество развлечений и выступления аниматоров. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Детей на "Тбилисоба" ожидало множество развлечений и выступления аниматоров.

© photo: Sputnik / Stringer

Так традиция празднования "Тбилисоба" продолжается. Стоит отметить, что теперь этот праздник отмечается одновременно и в других крупных городах Грузии.

Так традиция празднования &quot;Тбилисоба&quot; продолжается. Стоит отметить, что теперь этот праздник отмечается одновременно и в других крупных городах Грузии. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так традиция празднования "Тбилисоба" продолжается. Стоит отметить, что теперь этот праздник отмечается одновременно и в других крупных городах Грузии.

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