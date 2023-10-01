https://sputnik-georgia.ru/20231001/v-batumi-nachalsya-mezhdunarodnyy-festival-klassicheskoy-muzyki---video-282843747.html

В Батуми начался международный фестиваль классической музыки – видео

В Батуми начался международный фестиваль классической музыки – видео

Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T18:05+0400

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Черноморский город девять дней будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными музыкантами.Фестиваль открылся концертом с участием немецкого дирижера Гудни Эмильсона и флейтиста из Италии Джузеппе Нова.В дни фестиваля, кроме концертов, в Батуми будут проходить выставки, мастер-классы и репетиции. Это единственное культурное событие в Грузии, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО.

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