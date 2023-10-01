https://sputnik-georgia.ru/20231001/v-ramkakh-prazdnovaniya-tbilisoba-nazvali-pochetnykh-grazhdan-stolitsy-282827163.html
В рамках празднования "Тбилисоба" назвали почетных граждан столицы
В рамках празднования "Тбилисоба" назвали почетных граждан столицы
В этом году почетного звания удостоились 26 человек – это актеры театра и кино, медики, педагоги и музыканты 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T10:04+0400
2023-10-01T10:04+0400
2023-10-01T10:38+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилисоба
столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Награждение почетных граждан Тбилиси состоялось во Дворце государственных церемоний в рамках празднования дня города "Тбилисоба" в воскресенье поздно вечером, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году почетного звания удостоились 26 человек – это актеры театра и кино, медики, педагоги и музыканты. Звания почетного гражданина Тбилиси удостоены: Мурман Джинория (актер театра и кино), Лия Стуруа (поэт), Лео Антадзе (актер театра и кино, заслуженный артист Грузии), Имеда Кахиани (киноактер, заслуженный артист Грузии), Иамзе Долаберидзе (танцор, народный артист Грузии), Леван Лагидзе (художник), Давид Маградзе (поэт, общественный деятель), Радиш Тордия (художник, педагог, Народный артист Грузии), Авто Махарадзе (актер театра и кино, народный артист Грузии), Зураб Лежава (спортсмен, тренер, основатель грузинской школы каратэ), Манана Ахметели (музыковед, педагог), Мамука Чарквиани (музыкант, композитор). Вторая десятка награжденных – Арчил Хомасуридзе (репродуктолог, эндокринолог, академик), Жанри Лолашвили (актер театра и кино, художник, заслуженный артист Грузии), Нугзар Убери (врач, педиатр), Александр Которашвили (фотожурналист), Рамаз Гахокидзе (ученый, педагог, химик), Гия Багашвили (музыкант, фольклорист, искусствовед), Гуранда Григорашвили (врач, ученый и исследователь), Нана Пачуашвили (актриса театра и кино, заслуженная артистка Грузии), Тамаз Маглагелидзе (пульмонолог, доктор медицинских наук), Амиран Коридзе (врач, акушер-гинеколог, ученый), Гурам Ахалая (ученый, педагог, общественный деятель), Ева Бабалашвили (художница, писательница), Реваз Арвеладзе (инженер-энергетик, инженер, доктор технических наук), Заза Авалиани (врач-фтизиатр). Праздник Тбилисоба, посвященный грузинской столице и насыщенный разнообразными мероприятиями, проходит в Тбилиси и регионах страны 30 сентября и 1 октября. "Тбилисоба" в столице в этом году отмечают на трех площадках: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
В рамках празднования "Тбилисоба" назвали почетных граждан столицы
10:04 01.10.2023 (обновлено: 10:38 01.10.2023)
В этом году почетного звания удостоились 26 человек – это актеры театра и кино, медики, педагоги и музыканты
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Награждение почетных граждан Тбилиси состоялось во Дворце государственных церемоний в рамках празднования дня города "Тбилисоба" в воскресенье поздно вечером, сообщает пресс-служба мэрии.
В этом году почетного звания удостоились 26 человек – это актеры театра и кино, медики, педагоги и музыканты.
"Сегодня я в шестой раз имею честь вместе с вами поклониться тем, кто посвятил свою жизнь своей стране и городу, отметить вклад которых – это наш долг. Мы должны поблагодарить их и назвать почетными гражданами Тбилиси", – заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Звания почетного гражданина Тбилиси удостоены: Мурман Джинория (актер театра и кино), Лия Стуруа (поэт), Лео Антадзе (актер театра и кино, заслуженный артист Грузии), Имеда Кахиани (киноактер, заслуженный артист Грузии), Иамзе Долаберидзе (танцор, народный артист Грузии), Леван Лагидзе (художник), Давид Маградзе (поэт, общественный деятель), Радиш Тордия (художник, педагог, Народный артист Грузии), Авто Махарадзе (актер театра и кино, народный артист Грузии), Зураб Лежава (спортсмен, тренер, основатель грузинской школы каратэ), Манана Ахметели (музыковед, педагог), Мамука Чарквиани (музыкант, композитор).
Вторая десятка награжденных – Арчил Хомасуридзе (репродуктолог, эндокринолог, академик), Жанри Лолашвили (актер театра и кино, художник, заслуженный артист Грузии), Нугзар Убери (врач, педиатр), Александр Которашвили (фотожурналист), Рамаз Гахокидзе (ученый, педагог, химик), Гия Багашвили (музыкант, фольклорист, искусствовед), Гуранда Григорашвили (врач, ученый и исследователь), Нана Пачуашвили (актриса театра и кино, заслуженная артистка Грузии), Тамаз Маглагелидзе (пульмонолог, доктор медицинских наук), Амиран Коридзе (врач, акушер-гинеколог, ученый), Гурам Ахалая (ученый, педагог, общественный деятель), Ева Бабалашвили (художница, писательница), Реваз Арвеладзе (инженер-энергетик, инженер, доктор технических наук), Заза Авалиани (врач-фтизиатр).
Праздник Тбилисоба, посвященный грузинской столице и насыщенный разнообразными мероприятиями, проходит в Тбилиси и регионах страны 30 сентября и 1 октября.
"Тбилисоба" в столице в этом году отмечают на трех площадках: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.