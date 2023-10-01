https://sputnik-georgia.ru/20231001/vremya-ch-ilon-mask-teryaet-sputniki-rossiya-unichtozhaet-starlink-282830484.html

Время Ч: Илон Маск теряет спутники, Россия уничтожает Starlink

Время Ч: Илон Маск теряет спутники, Россия уничтожает Starlink

Всего за несколько месяцев сеть Илона Маска Starlink потеряла больше 200 космических аппаратов 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T15:38+0400

2023-10-01T15:38+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Что могло случиться с американскими спутниками и как это влияет на боеспособность ВСУ? Какое "чудо-оружие" американцы припасли для Украины? Почему российская военная техника пользуется огромным спросом на международной выставке вооружений в Сербии? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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мультимедиа, видео, в мире, украина, сербия, илон маск, видео