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Время Ч: Илон Маск теряет спутники, Россия уничтожает Starlink
Время Ч: Илон Маск теряет спутники, Россия уничтожает Starlink
Всего за несколько месяцев сеть Илона Маска Starlink потеряла больше 200 космических аппаратов 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T15:38+0400
2023-10-01T15:38+0400
2023-10-01T15:38+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Что могло случиться с американскими спутниками и как это влияет на боеспособность ВСУ? Какое "чудо-оружие" американцы припасли для Украины? Почему российская военная техника пользуется огромным спросом на международной выставке вооружений в Сербии? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, в мире, украина, сербия, илон маск, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, сербия, илон маск, видео
Время Ч: Илон Маск теряет спутники, Россия уничтожает Starlink
Всего за несколько месяцев сеть Илона Маска Starlink потеряла больше 200 космических аппаратов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Что могло случиться с американскими спутниками и как это влияет на боеспособность ВСУ? Какое "чудо-оружие" американцы припасли для Украины? Почему российская военная техника пользуется огромным спросом на международной выставке вооружений в Сербии?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".