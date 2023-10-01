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Взрыв в Анкаре - МВД Турции назвало случившиеся терактом
Взрыв в Анкаре - МВД Турции назвало случившиеся терактом
Глава МВД Турции заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T11:39+0400
2023-10-01T11:39+0400
2023-10-01T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Взрыв прогремел около здания МВД Турции в центре Анкары, на место прибыли сотрудники президентской охраны, передает телеканал CNN Turk.Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован."Два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, стамбул, теракт
в мире, новости, происшествия, турция, стамбул, теракт
Взрыв в Анкаре - МВД Турции назвало случившиеся терактом
Глава МВД Турции заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Взрыв прогремел около здания МВД Турции в центре Анкары, на место прибыли сотрудники президентской охраны, передает телеканал CNN Turk.
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
"Два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.