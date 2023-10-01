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Взрыв в Анкаре - МВД Турции назвало случившиеся терактом

Взрыв в Анкаре - МВД Турции назвало случившиеся терактом

Глава МВД Турции заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Взрыв прогремел около здания МВД Турции в центре Анкары, на место прибыли сотрудники президентской охраны, передает телеканал CNN Turk.Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован."Два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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