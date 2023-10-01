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Зеленскому пора к психиатру: военный эксперт рассказал, зачем Украина хочет бомбить Иран
Зеленскому пора к психиатру: военный эксперт рассказал, зачем Украина хочет бомбить Иран
Украине не хватает простых западных дальнобойных ракет, она хочет получить от США стратегические ракеты дальностью в несколько тысяч километров 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T09:36+0400
2023-10-01T09:36+0400
2023-10-01T10:36+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Готов ли Запад к передаче Киеву ракет "Томагавк"? Почему Украина получила от США проблемные танки, которые не сильно помогут ей на поле боя? Какое оружие Киев получит уже в ближайшее время? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, сша, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, сша, киев, видео
Зеленскому пора к психиатру: военный эксперт рассказал, зачем Украина хочет бомбить Иран
09:36 01.10.2023 (обновлено: 10:36 01.10.2023)
Украине не хватает простых западных дальнобойных ракет, она хочет получить от США стратегические ракеты дальностью в несколько тысяч километров
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Готов ли Запад к передаче Киеву ракет "Томагавк"? Почему Украина получила от США проблемные танки, которые не сильно помогут ей на поле боя? Какое оружие Киев получит уже в ближайшее время?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.