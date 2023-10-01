https://sputnik-georgia.ru/20231001/zelenskomu-pora-k-psikhiatru-voennyy-ekspert-rasskazal-zachem-ukraina-khochet-bombit-iran-282833320.html

Зеленскому пора к психиатру: военный эксперт рассказал, зачем Украина хочет бомбить Иран

Зеленскому пора к психиатру: военный эксперт рассказал, зачем Украина хочет бомбить Иран

Украине не хватает простых западных дальнобойных ракет, она хочет получить от США стратегические ракеты дальностью в несколько тысяч километров 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T09:36+0400

2023-10-01T09:36+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Готов ли Запад к передаче Киеву ракет "Томагавк"? Почему Украина получила от США проблемные танки, которые не сильно помогут ей на поле боя? Какое оружие Киев получит уже в ближайшее время? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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