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Маск опубликовал мем со "страдающим" Зеленским
Маск опубликовал мем со "страдающим" Зеленским
Илон Маск опубликовал мем, высмеивающий просящего деньги Зеленского 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T16:17+0400
2023-10-02T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter мем про "страдающего" Владимира Зеленского, который просит о помощи. Об этом пишет РИА Новости.На картинке изображен "страдающий" персонаж, которому "приделали" лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – гласит подпись.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, украина, владимир зеленский, илон маск, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, сша, украина, владимир зеленский, илон маск, обострение ситуации вокруг украины
Маск опубликовал мем со "страдающим" Зеленским
16:17 02.10.2023 (обновлено: 16:22 02.10.2023)
Илон Маск опубликовал мем, высмеивающий просящего деньги Зеленского
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter мем про "страдающего" Владимира Зеленского, который просит о помощи. Об этом пишет РИА Новости
.
На картинке изображен "страдающий" персонаж, которому "приделали" лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – гласит подпись.
В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.