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Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам
Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам
Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля 02.10.2023, Sputnik Грузия
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили готов вернуться на корт и начал тренироваться с полной нагрузкой, написал теннисист в соцсети. Весной и в начале лета Басилашвили перенес две операции на локте. Он должен был сыграть на турнире в Гамбурге в июле, но снова почувствовал боль в руке, и ему в третий раз потребовалась операция. Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля. За свою карьеру грузинский теннисист выиграл пять турниров категории ATP, а его лучший показатель в классификации – 16 место. Сейчас Николоз Басилашвили лишь 396 ракетка в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах

Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам

15:02 02.10.2023 (обновлено: 15:07 02.10.2023)
© AP Photo / Alastair GrantНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Alastair Grant
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Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили готов вернуться на корт и начал тренироваться с полной нагрузкой, написал теннисист в соцсети.
Весной и в начале лета Басилашвили перенес две операции на локте. Он должен был сыграть на турнире в Гамбурге в июле, но снова почувствовал боль в руке, и ему в третий раз потребовалась операция.

"Я залечил травму локтя. Сейчас я тренируюсь почти полный рабочий день и через месяц начну играть на турнирах. Перерыв от тенниса позволил мне прийти в хорошую физическую форму", – написал теннисист.

Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля.
За свою карьеру грузинский теннисист выиграл пять турниров категории ATP, а его лучший показатель в классификации – 16 место.
Сейчас Николоз Басилашвили лишь 396 ракетка в рейтинге ATP.
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