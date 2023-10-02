https://sputnik-georgia.ru/20231002/basilashvili-vozvraschaetsya---luchshiy-tennisist-gruzii-gotov-k-turniram-282871552.html
Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам
Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам
Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T15:02+0400
2023-10-02T15:02+0400
2023-10-02T15:07+0400
спорт
грузия
новости
николоз басилашвили
atp
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275145946_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f0740c12e4ac73d7fc4cf7f2f10eead.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили готов вернуться на корт и начал тренироваться с полной нагрузкой, написал теннисист в соцсети. Весной и в начале лета Басилашвили перенес две операции на локте. Он должен был сыграть на турнире в Гамбурге в июле, но снова почувствовал боль в руке, и ему в третий раз потребовалась операция. Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля. За свою карьеру грузинский теннисист выиграл пять турниров категории ATP, а его лучший показатель в классификации – 16 место. Сейчас Николоз Басилашвили лишь 396 ракетка в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275145946_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf4f704429ffcdf80174acd049af60f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам
15:02 02.10.2023 (обновлено: 15:07 02.10.2023)
Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили готов вернуться на корт и начал тренироваться с полной нагрузкой, написал теннисист в соцсети.
Весной и в начале лета Басилашвили перенес две операции на локте. Он должен был сыграть на турнире в Гамбурге в июле, но снова почувствовал боль в руке, и ему в третий раз потребовалась операция.
"Я залечил травму локтя. Сейчас я тренируюсь почти полный рабочий день и через месяц начну играть на турнирах. Перерыв от тенниса позволил мне прийти в хорошую физическую форму", – написал теннисист.
Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля.
За свою карьеру грузинский теннисист выиграл пять турниров категории ATP, а его лучший показатель в классификации – 16 место.
Сейчас Николоз Басилашвили лишь 396 ракетка в рейтинге ATP.