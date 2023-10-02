https://sputnik-georgia.ru/20231002/basilashvili-vozvraschaetsya---luchshiy-tennisist-gruzii-gotov-k-turniram-282871552.html

Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам

Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам

Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля 02.10.2023, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили готов вернуться на корт и начал тренироваться с полной нагрузкой, написал теннисист в соцсети. Весной и в начале лета Басилашвили перенес две операции на локте. Он должен был сыграть на турнире в Гамбурге в июле, но снова почувствовал боль в руке, и ему в третий раз потребовалась операция. Свою последнюю встречу Николоз Басилашвили провел 22 мая этого года, а последняя победа была 18 февраля. За свою карьеру грузинский теннисист выиграл пять турниров категории ATP, а его лучший показатель в классификации – 16 место. Сейчас Николоз Басилашвили лишь 396 ракетка в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах