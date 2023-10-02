https://sputnik-georgia.ru/20231002/bolee-tysyachi-bolshegruzov-stoyat-v-ocheredi-na-verkhnem-larse-282880944.html
Более тысячи большегрузов стоят в очереди на Верхнем Ларсе
Более тысячи большегрузов стоят в очереди на Верхнем Ларсе
Ситуация на границе России с Грузией связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T18:09+0400
2023-10-02T18:09+0400
2023-10-02T18:11+0400
россия
грузия
новости
верхний ларс
тбилиси
северная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/10/281265908_0:84:961:624_1920x0_80_0_0_0fdd8fbbe0718f7e170553797ccced8d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Более тысячи большегрузных машин ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" (россйиско-грузинская граница), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике Северная Осетия. Ситуация связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля в целях защиты внутреннего рынка. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей – 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей – 5,5%.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
тбилиси
северная осетия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/10/281265908_52:0:907:641_1920x0_80_0_0_31b26b81848700f13fafd36e9a1f6170.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, северная осетия
россия, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, северная осетия
Более тысячи большегрузов стоят в очереди на Верхнем Ларсе
18:09 02.10.2023 (обновлено: 18:11 02.10.2023)
Ситуация на границе России с Грузией связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Более тысячи большегрузных машин ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" (россйиско-грузинская граница), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике Северная Осетия.
"Всего в очереди 1214 большегрузных машин, из них в зеленой зоне 300 грузовиков. Ситуация на пункте штатная", – заявили в пресс-службе.
Ситуация связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля в целях защиты внутреннего рынка.
"С учетом принятых мер задержка проезда транзитных транспортных средств связана с мероприятиями по перерасчету таможенных платежей юридическими лицами, являющимися владельцами товаров, перевозимых на большегрузном транспорте. По окончании процедуры таможенного оформления товаров транспортное средство отправляется на выезд из России согласно электронной очереди", – объяснили в пресс-службе.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей – 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей – 5,5%.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.