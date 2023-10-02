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Более тысячи большегрузов стоят в очереди на Верхнем Ларсе

Более тысячи большегрузов стоят в очереди на Верхнем Ларсе

Ситуация на границе России с Грузией связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины 02.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Более тысячи большегрузных машин ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" (россйиско-грузинская граница), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике Северная Осетия. Ситуация связана с решением правительства России ввести с 1 октября гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля в целях защиты внутреннего рынка. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей – 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей – 5,5%.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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