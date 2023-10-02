https://sputnik-georgia.ru/20231002/chislo-razvodov-v-gruzii-uvelichivaetsya--neuteshitelnye-dannye-statistiki-282848448.html

Число разводов в Грузии увеличивается – неутешительные данные статистики

Число разводов в Грузии увеличивается – неутешительные данные статистики

Увеличился средний возраст регистрации первого брака: для женщин – 29,4 лет, для мужчин – 31,9 лет 02.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число пар, которые решили развестись в 2022 году в Грузии, составило 14 098, что на 32,3 % больше, чем в 2021-м, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Наибольшее количество разводов было зафиксировано в Тбилиси (4 934), наименьшее – в регионе Мцхета-Мтианети (249). Для сравнения: в 2013 году разводов было 8 089, а в 2015-м – 9 119 случаев. При этом в 2022 году зарегистрировано и большее количество браков, чем в предыдущий год – 26 048, что на 12,5% выше показателя 2012 года. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Тбилиси (7 916), наименьшее – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (235). При этом увеличился средний возраст регистрации первого брака. Так, для женщин – 29,4 лет, для мужчин – 31,9 лет. Грузинские эксперты затрудняются говорить об однозначных причинах, из-за которых растет количество разводов в стране. По их словам, среди разведенных пар не проводятся необходимые для этого опросы. Среди возможных причин называются измены, несовместимость, миграция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", брак, развод