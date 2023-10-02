https://sputnik-georgia.ru/20231002/inostrantsy-provodili-v-gruzii-treningi-po-organizatsii-revolyutsii--video-sgb-282881116.html

Иностранцы проводили в Грузии "тренинги" по организации революции – видео СГБ

Иностранцы проводили в Грузии "тренинги" по организации революции – видео СГБ

Члены сербской организации CANVAS прибыли в Грузию по приглашению Агентства США по международному развитию USAID и провели тренинг для молодежи по организации... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T17:41+0400

2023-10-02T17:41+0400

2023-10-02T19:08+0400

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Согласно данным следствия, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года.В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходившими в Сербии, на Украине и в других государствах.По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии."Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 году.В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор".Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это.В качестве доказательства СГБ обнародовала видеокадры, на которых видно, как проходят "тренинги"."Протесты сами по себе ничего не значат. Они должны быть частью чего-то большего, они должны быть скомбинированы с другими вещами, нужно шаг за шагом рассчитать, что и после чего мы будем делать. После живой цепи, петиций, протестов, пикетирования, концертов. В этом случае вы в атаке, и они отвечают на ваши действия. В противном случае вы отвечаете на действия властей. Что я рассказываю вам, я уже рассказывал молдаванам, египтянам, украинцам, и они смогли спланировать революцию", – говорит один из спикеров на видео.По данным ведомства, в период с 26 по 29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, безопасность, революция роз, бархатная революция, акции протеста, грузия, политика, видео