https://sputnik-georgia.ru/20231002/kak-rossiyskie-mirotvortsy-obespechivayut-bezopasnost-v-karabakhe---video-282865594.html

Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе – видео

Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе – видео

Российские миротворцы круглосуточно обеспечивали безопасность выезда беженцев из Карабаха в Армению. Смотрите в видео Sputnik, как это происходило 02.10.2023, Sputnik Грузия

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По данным Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября в республику прибыли 100 514 человек. Временное жилье предоставили 48 649 переселенцам. "Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу", – сказала Назели Багдасарян.

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видео, мультимедиа, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе, миротворцы, россия, видео