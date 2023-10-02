https://sputnik-georgia.ru/20231002/kak-rossiyskie-mirotvortsy-obespechivayut-bezopasnost-v-karabakhe---video-282865594.html
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе – видео
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе – видео
Российские миротворцы круглосуточно обеспечивали безопасность выезда беженцев из Карабаха в Армению. Смотрите в видео Sputnik, как это происходило 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T13:23+0400
2023-10-02T13:23+0400
2023-10-02T13:31+0400
видео
мультимедиа
карабахский конфликт
нагорно-карабахский конфликт
обострение ситуации в карабахе
миротворцы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282864067_12:0:2188:1224_1920x0_80_0_0_25a18a709d9ba29fe63935dd456fa43a.png
По данным Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября в республику прибыли 100 514 человек. Временное жилье предоставили 48 649 переселенцам. "Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу", – сказала Назели Багдасарян.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282864067_284:0:1916:1224_1920x0_80_0_0_75b7b7902c5d968386bcf04d79caf2d9.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе, миротворцы, россия, видео
видео, мультимедиа, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе, миротворцы, россия, видео
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе – видео
13:23 02.10.2023 (обновлено: 13:31 02.10.2023)
Российские миротворцы круглосуточно обеспечивали безопасность выезда беженцев из Карабаха в Армению. Смотрите в видео Sputnik, как это происходило
По данным Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября в республику прибыли 100 514 человек. Временное жилье предоставили 48 649 переселенцам. "Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу", – сказала Назели Багдасарян.