https://sputnik-georgia.ru/20231002/kakogo-chisla-pokrovskaya-roditelskaya-subbota-2023-tserkovnyy-kalendar-282879223.html

Какого числа Покровская родительская суббота 2023? Церковный календарь

Какого числа Покровская родительская суббота 2023? Церковный календарь

Покровскую родительская субботу отмечают в октябре – в этот день православные особым образом поминают умерших родных и близких 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T17:09+0400

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У Покровской родительской субботы постоянной даты в церковном календаре нет – поминальный день ежегодно отмечают в субботу, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Какого числа отмечают Покровскую родительскую субботу в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Покровская суббота? Православные по церковному календарю отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Соответственно, Покровская родительская суббота в 2023-м выпадает на 7 октября. Установили этот поминальный день решением Ивана Грозного в 1552-м в память о воинах, погибших при взятии Казани. Церковь только через 40 лет признала этот поминальный день – указ о ежегодном поминовении павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы издал Патриарх Иов в 1592-м. Со временем в Покровскую родительскую субботу стали поминать всех усопших. В церковном календаре семь родительских суббот – в эти поминальные дни умершие по молитвам церкви получают послабление или освобождение от загробных наказаний. Особо среди родительских суббот выделяют Вселенские – в эти поминальные дни проводят вселенские панихиды и молитвенно вспоминают всех почивших. Вселенских суббот по церковному календарю в году две: Мясопустную отмечают за неделю до начала Великого поста, а Троицкую – в канун праздника Пятидесятницы. В Покровскую родительскую субботу в храмах поминают умерших родителей – проводят поминальные литургии и панихиды для освобождения усопших от грехов, совершенных ими когда-то. Люди, отстояв службу в Покровскую родительскую субботу, идут на кладбище, где приводят в порядок могилки и молятся за упокой души умерших. За усопших можно помолиться и дома, если посетить церковь и кладбище не удается в Покровскую родительскую субботу. Материал подготовлен на основе открытых материалов.

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