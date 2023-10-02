https://sputnik-georgia.ru/20231002/nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-2023-v-meditsine-282885481.html

Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 в медицине

Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 в медицине

Награда стала не первой для ученых – до этого они получили премию Breakthrough Prize в области науки о жизни и 3 миллиона долларов на исследования 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T19:41+0400

2023-10-02T19:41+0400

2023-10-02T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по медицине за 2023 год присудили Каталин Карико и Дрю Вайсману за разработку мРНК-вакцин против коронавирусной инфекции, об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, сообщил Sputnik Беларусь."Нобелевка" – не первая высокая награда, которую получают эти выдающиеся ученые.Напомним, в декабре 2020-го FDA одобрило вакцину Pfizer против коронавируса, а спустя всего неделю еще и вакцину Moderna. Это произошло менее чем через год после того, как ВОЗ объявила о начале пандемии в связи с COVID. Обе эти вакцины были созданы на основе мРНК, а одними из первых разработчиков этой технологии стали Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании.В итоге ученые, которые уже более десяти лет работают вместе, получили премию Breakthrough Prize в области науки о жизни и три миллиона долларов на свои исследования.Серьезная разработкаКак рассказал ранее Вайсман, он вместе с напарницей работал над различными вакцинами начиная с 2015 года.За этот период было изучено около 20 разных вакцин против 20 разных патогенов, и почти все они обеспечили полную защиту на животных. Одна из фаз испытаний показала, что в 95% вакцина защищает человеческий организм от коронавирусной инфекции.Вместе с тем команда исследователей продолжает заниматься созданием вакцины, которая в будущем могла бы предотвратить новые пандемии коронавируса.Есть нюансыРяд экспертов в области медицины обращают внимание на риски и побочные эффекты, в числе которых миокардит или перикардит, которые возникают после применения мРНК-вакцин от COVID. При этом миокардит или перикардит как побочные эффектны были признаны даже ВОЗ, правда организация сочла их "редкими".Тем не менее, в 2021 году Финляндия, Швеция и Дания приостанавливали вакцинацию противокоронавирусным препаратом Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития "побочек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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