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Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Грузией в сфере обороны
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Грузией в сфере обороны
Целью соглашения является обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T17:12+0400
2023-10-02T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. На Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было вынесено на обсуждение "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны", сообщило ИА Trend.Соглашение было подписано 24 апреля 2023 года в городе Баку и состоит из преамбулы и 13 статей.Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества.В соответствии со статьей 2 соглашения стороны обязуются развивать сотрудничество в таких областях, как военное образование, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", контроль над оружием и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, осуществление сотрудничества в области картографии, военно-медицинских служб, социальных, спортивных и культурных мероприятий, гуманитарного разминирования и других сферах, представляющих взаимный интерес.В соответствии со статьей 3 соглашения сотрудничество между сторонами обеспечивается посредством официальных визитов и рабочих встреч, двусторонних переговоров, консультаций, обмена опытом, участия в тренингах и обучающих мероприятиях, обмена информацией, представляющей взаимный интерес, участия в конференциях и семинарах, участия в культурных и спортивных мероприятиях и других формах совместной работы.В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения выступают Министерство обороны Азербайджана и Министерство обороны Грузии. Обмен и взаимная защита конфиденциальной информации между сторонами для выполнения настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с "Соглашением о взаимной защите конфиденциальной информации между правительством Азербайджана и правительством Грузии" от 26 октября 2011 года.Парламент Грузии ратифицировал соглашение 14 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, баку, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, политика, азербайджан, баку, грузино-азербайджанские отношения
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Грузией в сфере обороны
17:12 02.10.2023 (обновлено: 17:20 02.10.2023)
Целью соглашения является обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
На Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было вынесено на обсуждение "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны", сообщило ИА Trend
.
Соглашение было подписано 24 апреля 2023 года в городе Баку и состоит из преамбулы и 13 статей.
Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества.
В соответствии со статьей 2 соглашения стороны обязуются развивать сотрудничество в таких областях, как военное образование, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", контроль над оружием и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, осуществление сотрудничества в области картографии, военно-медицинских служб, социальных, спортивных и культурных мероприятий, гуманитарного разминирования и других сферах, представляющих взаимный интерес.
В соответствии со статьей 3 соглашения сотрудничество между сторонами обеспечивается посредством официальных визитов и рабочих встреч, двусторонних переговоров, консультаций, обмена опытом, участия в тренингах и обучающих мероприятиях, обмена информацией, представляющей взаимный интерес, участия в конференциях и семинарах, участия в культурных и спортивных мероприятиях и других формах совместной работы.
В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения выступают Министерство обороны Азербайджана и Министерство обороны Грузии. Обмен и взаимная защита конфиденциальной информации между сторонами для выполнения настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с "Соглашением о взаимной защите конфиденциальной информации между правительством Азербайджана и правительством Грузии" от 26 октября 2011 года.
Парламент Грузии ратифицировал соглашение 14 июня.