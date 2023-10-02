https://sputnik-georgia.ru/20231002/pochva-dlya-besporyadkov-v-gruzii-gotovitsya-v-24-chasovom-rezhime---politolog--282881372.html
Почва для беспорядков в Грузии готовится в 24-часовом режиме – политолог
Почва для беспорядков в Грузии готовится в 24-часовом режиме – политолог
Оппозиционные партии при помощи своих телеканалов в 24-часовом режиме готовят почву для беспорядков, используя одну и ту же риторику, якобы "Грузинская мечта"... 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T17:47+0400
2023-10-02T17:47+0400
2023-10-02T18:09+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
революция роз
бархатная революция
сгб
международная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282880132_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1793b6746b266aec3de3b5cab90b25ed.jpg
"Не только НПО, но и политические партии, у которых есть свои телеканалы, они в 24-часовом режиме твердят, прямо есть такая риторика, что власть пророссийская и ее нужно менять", – сказала Кикнадзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам профессора, в такой ситуации Спецслужбы и правящая партия ведут себя очень правильно, как и грузинский народ, который понимает, что беспорядки и войны будут губительны для государственности."Новые революционные сценарии губительны для государственности Грузии. И мне кажется, что большинство населения негативно относится к этой информации. Люди уже насторожены, и этот сценарий уже не пройдет", – подчеркнула Кикнадзе.Эксперт отметила, что когда общество владеет такой информацией, то это очень полезно."Важно вести информационную работу с населением, чтоб ни у кого не было почвы для революционного сценария", – сказала Кикнадзе.В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS, в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282880132_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99c4e13df6fdec7e895158451e519e7e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, революция роз, бархатная революция, сгб, международная безопасность, безопасность, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, революция роз, бархатная революция, сгб, международная безопасность, безопасность, видео
Почва для беспорядков в Грузии готовится в 24-часовом режиме – политолог
17:47 02.10.2023 (обновлено: 18:09 02.10.2023)
Оппозиционные партии при помощи своих телеканалов в 24-часовом режиме готовят почву для беспорядков, используя одну и ту же риторику, якобы "Грузинская мечта" – пророссийская партия, рассказала профессор, доктор политических наук Тамар Кикнадзе.
"Не только НПО, но и политические партии, у которых есть свои телеканалы, они в 24-часовом режиме твердят, прямо есть такая риторика, что власть пророссийская и ее нужно менять", – сказала Кикнадзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам профессора, в такой ситуации Спецслужбы и правящая партия ведут себя очень правильно, как и грузинский народ, который понимает, что беспорядки и войны будут губительны для государственности.
"Новые революционные сценарии губительны для государственности Грузии. И мне кажется, что большинство населения негативно относится к этой информации. Люди уже насторожены, и этот сценарий уже не пройдет", – подчеркнула Кикнадзе.
Эксперт отметила, что когда общество владеет такой информацией, то это очень полезно.
"Важно вести информационную работу с населением, чтоб ни у кого не было почвы для революционного сценария", – сказала Кикнадзе.
В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS, в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране.