https://sputnik-georgia.ru/20231002/pochva-dlya-besporyadkov-v-gruzii-gotovitsya-v-24-chasovom-rezhime---politolog--282881372.html

Почва для беспорядков в Грузии готовится в 24-часовом режиме – политолог

Почва для беспорядков в Грузии готовится в 24-часовом режиме – политолог

Оппозиционные партии при помощи своих телеканалов в 24-часовом режиме готовят почву для беспорядков, используя одну и ту же риторику, якобы "Грузинская мечта"... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T17:47+0400

2023-10-02T17:47+0400

2023-10-02T18:09+0400

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"Не только НПО, но и политические партии, у которых есть свои телеканалы, они в 24-часовом режиме твердят, прямо есть такая риторика, что власть пророссийская и ее нужно менять", – сказала Кикнадзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам профессора, в такой ситуации Спецслужбы и правящая партия ведут себя очень правильно, как и грузинский народ, который понимает, что беспорядки и войны будут губительны для государственности."Новые революционные сценарии губительны для государственности Грузии. И мне кажется, что большинство населения негативно относится к этой информации. Люди уже насторожены, и этот сценарий уже не пройдет", – подчеркнула Кикнадзе.Эксперт отметила, что когда общество владеет такой информацией, то это очень полезно."Важно вести информационную работу с населением, чтоб ни у кого не было почвы для революционного сценария", – сказала Кикнадзе.В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS, в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране.

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