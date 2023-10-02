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Попытка теракта в Анкаре – на месте обнаружено почти 10 кг взрывчатки и различное оружие
Попытка теракта в Анкаре – на месте обнаружено почти 10 кг взрывчатки и различное оружие
Теракт планировалось совершить около здания МВД в центре Анкары 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Силовики изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также различное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Турции. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая накануне сообщил о попытке совершить теракт возле здания МВД в центре Анкары – один террорист подорвал себя, а другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения. По данным МВД, один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Попытка теракта в Анкаре – на месте обнаружено почти 10 кг взрывчатки и различное оружие
10:22 02.10.2023 (обновлено: 10:29 02.10.2023)
Теракт планировалось совершить около здания МВД в центре Анкары
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Силовики изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также различное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МВД Турции.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая накануне сообщил о попытке совершить теракт возле здания МВД в центре Анкары – один террорист подорвал себя, а другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.
"В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47", – говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
По данным МВД, один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.