https://sputnik-georgia.ru/20231002/predvaritelnye-itogi-promezhutochnykh-vyborov-v-gruzii---poslednie-dannye-tsik-282856567.html

Предварительные итоги промежуточных выборов в Грузии – последние данные ЦИК

Предварительные итоги промежуточных выборов в Грузии – последние данные ЦИК

В Гурджаани на выборах участвовал один кандидат 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T12:10+0400

2023-10-02T12:10+0400

2023-10-02T12:39+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

георгий мачавариани

грузинская мечта - демократическая грузия

кахети

гори

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121231_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e7f7280b4432d4a3aa6d26e5798d84d8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Мачавариани одержал победу на внеочередных выборах мэра Гурджаани (регион Кахети), за него проголосовало 17 430 человек – 100% избирателей, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. Мачавариани был единственным кандидатом в мэры Гурджаани. К утру понедельника подсчитаны голоса избирателей с 36 участков (100%), сообщается на сайте ЦИК.Что касается выборов в мажоритарные депутаты от Каспского и Горийского районов Шида Картли, то из двух представленных кандидатов лидирует представитель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Сосиашвили – 97,8% голосов избирателей (23 523). Единственный соперник Сосиашвили – кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость" – Мамука Тускадзе набрал 6,22 % голосов (1 562 человека). В Центризбиркоме подсчитали голоса 74 избирательных участков (100%). Всего в Каспском, Горийском и Гурджаанском районах было открыто 133 избирательных участка. На 103 из них процесс голосования проходил и использованием электронных технологий. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кахети

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, георгий мачавариани, грузинская мечта - демократическая грузия, кахети, гори, цик грузии