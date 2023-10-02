https://sputnik-georgia.ru/20231002/press-konferentsiya-gruzino-rossiyskiy-dialog--perspektivy-i-vozmozhnosti-282782196.html

Пресс-конференция: Грузино-российский диалог – перспективы и возможности

Пресс-конференция: Грузино-российский диалог – перспективы и возможности

Пресс-конференция на тему "Грузино-российский диалог – перспективы и возможности" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 2... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T11:00+0400

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Связи между Россией и Грузией успешно развиваются, между странами расширяется география авиарейсов и растет товарооборот, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Что касается товарооборота между странами, то в январе-августе 2023 года он вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3% О том, как будут развиваться в ближайшем будущем грузино-российские отношения, как на них влияет геополитическая ситуация в мире, какие риски стоят перед странами, расскажет доктор политических наук, профессор Тамар КИКНАДЗЕ. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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россия, грузия, новости, сергей лавров, тамар кикнадзе, грузино-российские отношения, анонсы