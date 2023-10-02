https://sputnik-georgia.ru/20231002/rtveli-2023-v-gruzii-uspeshno-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda---foto-282875967.html

Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда - фото

Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда - фото

В Грузии проходит сбор урожая винограда - ртвели.. Смотрите в фотоленте Sputnik, как виноград собирают в одном из частных хозяйств в регионе Кахети. 02.10.2023, Sputnik Грузия

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сезон сбора винограда завершается в грузии

вино и виноделие грузии

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экономика

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По заявлению правительства Грузии, Ртвели 2023 проходит успешно. По последним данным, переработано уже 170 тысяч тонн винограда. Власти выделяют компенсации в размере 3,5 тысячи лари на один гектар тем фермерам в Кахети, урожай которых пострадал от града.

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2023

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