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Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда - фото
Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда - фото
В Грузии проходит сбор урожая винограда - ртвели.. Смотрите в фотоленте Sputnik, как виноград собирают в одном из частных хозяйств в регионе Кахети. 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T16:32+0400
2023-10-02T16:32+0400
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По заявлению правительства Грузии, Ртвели 2023 проходит успешно. По последним данным, переработано уже 170 тысяч тонн винограда. Власти выделяют компенсации в размере 3,5 тысячи лари на один гектар тем фермерам в Кахети, урожай которых пострадал от града.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, ртвели архив, виноград, сезон сбора винограда завершается в грузии, вино и виноделие грузии, виноградники, экономика, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, ртвели архив, виноград, сезон сбора винограда завершается в грузии, вино и виноделие грузии, виноградники, экономика, фото
Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда - фото
В Грузии проходит сбор урожая винограда - ртвели.. Смотрите в фотоленте Sputnik, как виноград собирают в одном из частных хозяйств в регионе Кахети.
По заявлению правительства Грузии, Ртвели 2023 проходит успешно. По последним данным, переработано уже 170 тысяч тонн винограда. Власти выделяют компенсации в размере 3,5 тысячи лари на один гектар тем фермерам в Кахети, урожай которых пострадал от града.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии продолжается Ртвели - 2023.
В Грузии продолжается Ртвели - 2023.
© photo: Sputnik / Stringer
Урожай винограда собирают по всей Кахети.
Урожай винограда собирают по всей Кахети.
© photo: Sputnik / Stringer
Власти заявляют, что Ртвели 2023 проходит очень успешно.
Власти заявляют, что Ртвели 2023 проходит очень успешно.
© photo: Sputnik / Stringer
На заводы уже сдано и переработано более 170 тысяч тонн винограда.
На заводы уже сдано и переработано более 170 тысяч тонн винограда.
© photo: Sputnik / Stringer
Отрасль виноделия власти называют стратегической.
Отрасль виноделия власти называют стратегической.
© photo: Sputnik / Stringer
Помощь фермерам и выделение субсидий на развитие отрасли будет продолжено.
Помощь фермерам и выделение субсидий на развитие отрасли будет продолжено.
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году многие районы Кахети пострадали от града.
В этом году многие районы Кахети пострадали от града.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому было решено скупать и поврежденный виноград, который потерял товарный вид.
Поэтому было решено скупать и поврежденный виноград, который потерял товарный вид.
© photo: Sputnik / Stringer
В закупке и переработке винограда принимают участие 300 винодельческих компаний и погребов.
В закупке и переработке винограда принимают участие 300 винодельческих компаний и погребов.
© photo: Sputnik / Stringer
В 2012 году в стране было 25 тысяч гектаров виноградников. На сегодняшний день эта цифра выросла до 50 тысяч.
В 2012 году в стране было 25 тысяч гектаров виноградников. На сегодняшний день эта цифра выросла до 50 тысяч.
© photo: Sputnik / Stringer
В 2012 году из Грузии было экспортировано 20 миллионов литров вина. А в 2022 - более 100 миллионов литров.
В 2012 году из Грузии было экспортировано 20 миллионов литров вина. А в 2022 - более 100 миллионов литров.
© photo: Sputnik / Stringer
В 2022 году Грузия заработала 400 миллионов долларов на экспорте вина.
В 2022 году Грузия заработала 400 миллионов долларов на экспорте вина.