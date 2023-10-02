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Сюрприз для грузин: на концерте Бруно Марса прозвучала песня "Тбилисо"
Сюрприз для грузин: на концерте Бруно Марса прозвучала песня "Тбилисо"
Концерт Бруно Марса в столице Грузии совпал с празднованием Дня города – "Тбилисоба" 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T18:29+0400
2023-10-02T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Легендарная грузинская песня "Тбилисо" прозвучала на концерте всемирно известного артиста Бруно Марса, который прошел 1 октября в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена". Концерт состоялся в рамках правительственной программы Starring Georgia, предусматривающей проведение концертов звезд мирового масштаба. На этот же день выпало празднование Дня города – "Тбилисоба". Возможно, поэтому один из музыкантов, выступающих с артистом, исполнил на фортепиано знаменитую песню, посвященную столице Грузии. Таким трогательным сюрпризом пришедшие на концерт грузины остались довольны – подпевал музыканту весь зал. Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии. Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой ​​в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли. Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, бруно марс, тбилиси, новости
грузия, культура, бруно марс, тбилиси, новости

Сюрприз для грузин: на концерте Бруно Марса прозвучала песня "Тбилисо"

18:29 02.10.2023
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPAБруно Марс на концерте
Бруно Марс на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPA
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Концерт Бруно Марса в столице Грузии совпал с празднованием Дня города – "Тбилисоба"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Легендарная грузинская песня "Тбилисо" прозвучала на концерте всемирно известного артиста Бруно Марса, который прошел 1 октября в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена".
© photo: Sputnik / StringerКонцерт Бруно Марса
Концерт Бруно Марса - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Концерт Бруно Марса
© photo: Sputnik / Stringer
Концерт состоялся в рамках правительственной программы Starring Georgia, предусматривающей проведение концертов звезд мирового масштаба. На этот же день выпало празднование Дня города – "Тбилисоба". Возможно, поэтому один из музыкантов, выступающих с артистом, исполнил на фортепиано знаменитую песню, посвященную столице Грузии.
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPAБруно Марс на концерте
Бруно Марс на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Бруно Марс на концерте
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPA
Таким трогательным сюрпризом пришедшие на концерт грузины остались довольны – подпевал музыканту весь зал.
Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии.
© AP Photo / Chris PizzelloБруно Марс
Бруно Марс - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Бруно Марс
© AP Photo / Chris Pizzello
Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой ​​в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли.
Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений.
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