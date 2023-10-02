https://sputnik-georgia.ru/20231002/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-so-2-do-8-oktyabrya-282851626.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 до 8 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 до 8 октября

Днем температура воздуха на этой неделе прогреется максимум до 23 градусов тепла 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T11:40+0400

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2023-10-02T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют временами пасмурную и дождливую погоду, а временами – ясную и солнечную. В понедельник, 2 октября, в столице облачность и идет дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 22 градусов тепла. Скорость ветра 4-6 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:41. Во вторник, 3 октября, в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 12-14 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:39. В среду, 4 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:00. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:38. В четверг, 5 октября, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов. Скорость ветра 8-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:38. В пятницу, 6 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:02. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, а днем прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 4-6 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:34. В субботу, 7 октября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 07:03. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 13-14 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:33. В воскресенье, 8 октября, в столице Грузии ожидается ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:04. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 8-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси