https://sputnik-georgia.ru/20231002/ucheba-v-luchshikh-vuzakh-mira---garibashvili-podvel-itogi-raboty-tsentra-obrazovaniya-282883913.html

Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования

Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования

Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T18:53+0400

2023-10-02T18:53+0400

2023-10-02T18:58+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

георгий амилахвари

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство вложило в Международный центр образования за восемь лет работы 42 миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с выпускниками Центра. Международный центр образования, который был создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году, выдал более тысячи стипендий. В стипендию входит как плата за обучение за рубежом, так и расходы на проживание. Как подчеркнул премьер, у нового министра образования Грузии Георгия Амилахвари хорошее видение этого проекта и много новых реформ, которые помогут следовать основной идее – созданию в стране образованного человеческого капитала. "Самое главное, мы должны использовать этот капитал для укрепления нашей страны. Вы знаете, что мы всегда готовы поддержать нашу молодежь, отличников. Я неоднократно отмечал, что это прямой долг и обязанность государства – максимально помогать молодежи", – сказал премьер. Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы и способствует повышению квалификации талантливой молодежи за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, образование в грузии