https://sputnik-georgia.ru/20231002/ucheba-v-luchshikh-vuzakh-mira---garibashvili-podvel-itogi-raboty-tsentra-obrazovaniya-282883913.html
Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования
Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования
Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T18:53+0400
2023-10-02T18:53+0400
2023-10-02T18:58+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
георгий амилахвари
образование в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271476938_0:82:1024:659_1920x0_80_0_0_b500948f084bd3d6e2dd64e2641bb2b9.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство вложило в Международный центр образования за восемь лет работы 42 миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с выпускниками Центра. Международный центр образования, который был создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году, выдал более тысячи стипендий. В стипендию входит как плата за обучение за рубежом, так и расходы на проживание. Как подчеркнул премьер, у нового министра образования Грузии Георгия Амилахвари хорошее видение этого проекта и много новых реформ, которые помогут следовать основной идее – созданию в стране образованного человеческого капитала. "Самое главное, мы должны использовать этот капитал для укрепления нашей страны. Вы знаете, что мы всегда готовы поддержать нашу молодежь, отличников. Я неоднократно отмечал, что это прямой долг и обязанность государства – максимально помогать молодежи", – сказал премьер. Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы и способствует повышению квалификации талантливой молодежи за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271476938_136:0:1024:666_1920x0_80_0_0_384a0c597aa622ff30f8fe7478bc8526.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, образование в грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, образование в грузии
Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования
18:53 02.10.2023 (обновлено: 18:58 02.10.2023)
Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство вложило в Международный центр образования за восемь лет работы 42 миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с выпускниками Центра.
Международный центр образования, который был создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году, выдал более тысячи стипендий. В стипендию входит как плата за обучение за рубежом, так и расходы на проживание.
"За восемь лет мы поддержали около 1200 отличников. Государство вложило в это 42 миллиона лари. Я рад, что выступаю перед таким количеством успешных людей. Этот проект должен продолжиться", – заявил Гарибашвили.
Как подчеркнул премьер, у нового министра образования Грузии Георгия Амилахвари хорошее видение этого проекта и много новых реформ, которые помогут следовать основной идее – созданию в стране образованного человеческого капитала.
"Самое главное, мы должны использовать этот капитал для укрепления нашей страны. Вы знаете, что мы всегда готовы поддержать нашу молодежь, отличников. Я неоднократно отмечал, что это прямой долг и обязанность государства – максимально помогать молодежи", – сказал премьер.
Международный центр образования финансирует международные магистерские, докторские и академические программы и способствует повышению квалификации талантливой молодежи за рубежом.