В Москве проходит выставка современных грузинских художников
20:33 02.10.2023 (обновлено: 20:34 02.10.2023)
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выставка коллекционера, художника Давида Хевсуриани открылась в Москве в усадьбе Морозовых, сообщил Sputnik Грузия глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
По его словам, на выставке представлены работы как самого Давида Хевсуриани, так и других современных грузинских художников.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
Выставка продлится до 8 октября. Вход свободный, требуется наличие паспорта.