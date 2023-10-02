https://sputnik-georgia.ru/20231002/v-moskve-prokhodit-vystavka-sovremennykh-gruzinskikh-khudozhnikov--282887413.html

В Москве проходит выставка современных грузинских художников

В Москве проходит выставка современных грузинских художников

Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России 02.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выставка коллекционера, художника Давида Хевсуриани открылась в Москве в усадьбе Морозовых, сообщил Sputnik Грузия глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.По его словам, на выставке представлены работы как самого Давида Хевсуриани, так и других современных грузинских художников.Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России. Выставка продлится до 8 октября. Вход свободный, требуется наличие паспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, культура, новости, давид цецхладзе, выставка