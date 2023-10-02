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https://sputnik-georgia.ru/20231002/v-moskve-prokhodit-vystavka-sovremennykh-gruzinskikh-khudozhnikov--282887413.html
В Москве проходит выставка современных грузинских художников
В Москве проходит выставка современных грузинских художников
Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России 02.10.2023, Sputnik Грузия
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грузия
культура
новости
давид цецхладзе
выставка
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выставка коллекционера, художника Давида Хевсуриани открылась в Москве в усадьбе Морозовых, сообщил Sputnik Грузия глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.По его словам, на выставке представлены работы как самого Давида Хевсуриани, так и других современных грузинских художников.Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России. Выставка продлится до 8 октября. Вход свободный, требуется наличие паспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, грузия, культура, новости, давид цецхладзе, выставка
россия, грузия, культура, новости, давид цецхладзе, выставка

В Москве проходит выставка современных грузинских художников

20:33 02.10.2023 (обновлено: 20:34 02.10.2023)
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
© courtesy of David Tsetskhladze
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Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выставка коллекционера, художника Давида Хевсуриани открылась в Москве в усадьбе Морозовых, сообщил Sputnik Грузия глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
По его словам, на выставке представлены работы как самого Давида Хевсуриани, так и других современных грузинских художников.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
Выставка проходит под эгидой Дома народов России и Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России.
© courtesy of David TsetskhladzeВыставка современных грузинских художников в Москве
Выставка современных грузинских художников в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
Выставка современных грузинских художников в Москве
© courtesy of David Tsetskhladze
Выставка продлится до 8 октября. Вход свободный, требуется наличие паспорта.
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