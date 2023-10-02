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В Сочи открылось XX заседание Международного клуба "Валдай" - видео
В Сочи открылось XX заседание Международного клуба "Валдай" - видео
В Сочи открылось XX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Смотрите прямую трансляцию с открытия форума. 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T12:40+0400
2023-10-02T12:40+0400
2023-10-03T13:44+0400
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Основная тема обсуждений: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". На заседание клуба съехались представители 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.Президент РФ Владимир Путин в Сочи примет участие в работе клуба "Валдай". Он также встретится в Сириусе с членами попечительского совета фонда "Талант и успех".В дискуссиях, которые пройдут со 2 по 5 октября, примут участие 140 экспертов, политиков, дипломатов, сообщает пресс-служба клуба. Участники попытаются представить образ нового мира мироустройства к началу следующего десятилетия, сообщает пресс-служба клуба "Валдай".
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видео, сочи, россия, мультимедиа, видео
видео, сочи, россия, мультимедиа, видео
В Сочи открылось XX заседание Международного клуба "Валдай" - видео
12:40 02.10.2023 (обновлено: 13:44 03.10.2023)
В Сочи открылось XX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Смотрите прямую трансляцию с открытия форума.
Основная тема обсуждений: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". На заседание клуба съехались представители 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.
Президент РФ Владимир Путин в Сочи примет участие в работе клуба "Валдай". Он также встретится в Сириусе с членами попечительского совета фонда "Талант и успех".
В дискуссиях, которые пройдут со 2 по 5 октября, примут участие 140 экспертов, политиков, дипломатов, сообщает пресс-служба клуба. Участники попытаются представить образ нового мира мироустройства к началу следующего десятилетия, сообщает пресс-служба клуба "Валдай".