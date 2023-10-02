https://sputnik-georgia.ru/20231002/v-sochi-otkrylos-xx-zasedanie-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valday-282910969.html

В Сочи открылось XX заседание Международного клуба "Валдай" - видео

В Сочи открылось XX заседание Международного клуба "Валдай" - видео

В Сочи открылось XX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Смотрите прямую трансляцию с открытия форума. 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T12:40+0400

2023-10-02T12:40+0400

2023-10-03T13:44+0400

видео

сочи

россия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282909309_0:0:2539:1428_1920x0_80_0_0_18341ce22136d2f3e524008ff1eca0a5.png

Основная тема обсуждений: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". На заседание клуба съехались представители 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.Президент РФ Владимир Путин в Сочи примет участие в работе клуба "Валдай". Он также встретится в Сириусе с членами попечительского совета фонда "Талант и успех".В дискуссиях, которые пройдут со 2 по 5 октября, примут участие 140 экспертов, политиков, дипломатов, сообщает пресс-служба клуба. Участники попытаются представить образ нового мира мироустройства к началу следующего десятилетия, сообщает пресс-служба клуба "Валдай".

сочи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, сочи, россия, мультимедиа, видео