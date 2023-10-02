https://sputnik-georgia.ru/20231002/zachem-gruzii-stremitsya-v-evropu-ili-sblizhaetsya-s-ssha---politolog-282890350.html

Зачем Грузии стремиться в Европу или сближаться с США – политолог

Зачем Грузии стремиться в Европу или сближаться с США – политолог

Главная цель – дойти до выборов мирно, политическим процессом, а не революционном, заявила эксперт 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T23:24+0400

2023-10-02T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Несмотря на разговоры о том, что США и Европа – один полюс, у них тоже немало разногласий, которые должна учесть Грузия, рассказала доктор политических наук Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "У них немало разногласий. Мы видим, как все развивается в Европе, и все идет к тому, что эти процессы с Россией, с газопроводом, энергетическая политика ослабляют Европу. Иногда их интересы с США не совпадают. Поэтому я говорю, что идет передел мира. Грузия – маленькая страна, которая не может быть субъектом, а является объектом для этих процессов", – сказала Кикнадзе. Как отметила эксперт, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" делает правильный акцент на национальных интересах и выбрала верный внешнеполитический вектор. "Правительство старается лавировать. Главное, чтобы у нас в стране было спокойствие, чтобы мы принимали правильные решения", – сказала политолог. По ее словам, впереди год перед парламентскими выборами, и процессы осложняются. В это время важно не поддаваться революционному сценарию. По словам политолога, "Грузинская мечта" не повинуется чьим-то указам, как это было в период прежней власти и президентства Саакашвили, хотя это очень сложно. Как часто отмечает правящая партия, власть "Грузинской мечты" является единственной за почти 30-летнюю историю Грузии, в условиях правления которой в стране не было войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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