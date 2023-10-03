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"Амбициозные" маневры Namejs 2023 едва не погубили Латвию

"Амбициозные" маневры Namejs 2023 едва не погубили Латвию

В реальности провокационная возня у границ РФ могла привести к трагическим для Латвии и НАТО последствиям 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T09:41+0400

2023-10-03T09:41+0400

2023-10-03T09:43+0400

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Итоги военных учений Namejs 2023 Национальных вооруженных сил Латвии с участием войск США, Дании, Эстонии и Литвы подтверждают дестабилизирующую роль НАТО в балтийском регионе. Вашингтон и Брюссель сознательно подталкивает страны Балтии и Северной Европы к бессмысленному и заведомо провальному военному конфликту с Россией. Лимитрофам уготована роль жертвы в глобальной битве за сохранение "гегемонии" США. На всей территории Латвии и в воздушном пространстве над ней 5 сентября - 2 октября проходили комплексные и "амбициозные", по определению местных СМИ, учения национальных вооруженных сил (НВС) Namejs 2023 с участием 8 500 солдат, включая подразделения США, Дании, Эстонии и Литвы. Военная техника интенсивно блокировала движение на автодорогах общего назначения и даже на улицах Риги. На полигонах гремела стрельба. Натовские истребители с ревом проносились на предельно малых высотах, понижая надои латвийских фермеров. В рамках Namejs 2023 состоялись ежегодные маневры Sudraba bulta (судя по названию – "Серебряная стрела" – они антивампирские) с привлечением 3 000 бойцов механизированной пехотной бригады сухопутных войск Латвии и военных контингентов США и Польши. Так Рига отвечает на "меняющиеся вызовы безопасности". А в реальности провокационная возня у границ РФ могла привести к трагическим для Латвии и НАТО последствиям. Наиболее ярким эпизодом маневров Namejs 2023 стала потеря латвийской армией беспилотника близ российской границы. Существует вероятность, что 23 сентября дрон упал на территории РФ. Случайно или преднамеренно – не суть, ведь это прецедент для военного ответа РФ. Натовский БПЛА "стоимостью более 100 тыс. евро" мог нести на борту не только разведывательную аппаратуру. В прокси-войне альянса с Россией совершенно не исключается "случайное" применение оружия массового поражения. По данным начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, Соединенные Штаты десятилетиями разрабатывают и применяют против разных стран химическое и биологическое оружие. Более того, "Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению". В непосредственной близости к границам РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий по "номенклатуре": холера, туляремия, чума, Конго-крымская лихорадка, хантавирусы. Есть информация о разработке в США технических средств доставки и применения биологического оружия на основе БПЛА. Иллюзий на Западе быть не должно: на биологическую атаку НАТО из Прибалтики Россия способна ответить ядерным ударом. Разница потенциалов В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Латвия занимает 95 место – между Арменией и Уругваем. Национальные вооруженные силы Латвии насчитывают 6 500 действующих военнослужащих. На вооружении сухопутных частей – 38 артиллерийских установок, четыре РСЗО и около 1 900 транспортных средств (танков нет). ВМС представлены минными тральщиками и патрульными катерами в количестве 18 боевых единиц. Боевая авиация Латвии – два вертолета. На учениях Namejs 2023 особое внимание уделено защите портов, ведь в случае войны с Россией они должны обеспечить бесперебойную доставку на латвийскую территорию солдат и военной техники альянса. Однако даже бойцы из Пентагона "священной коровой" для ВС России не являются. По информации New York Times, на украинском ТВД убиты двадцать американских "добровольцев", десятки раненых рейнджеров доставлены в госпиталь на территории Германии. Разумеется, натовские списки потерь регулярно пополняются. Более других пострадало на Украине войско польское – около 2 500 убитыми. После странного исчезновения беспилотника Минобороны Латвии проявляет понятное беспокойство. Ситуация осложняется активностью украинских спецслужб, которые пользуются присутствием в странах Балтии значительного количества "своих" беженцев. Агенты ГУР и СБУ способны организовать запуск дронов по объектам в России из малонаселенных районов, той же Латгалии. Во всех случаях, балтийские надежды на безнаказанность смешны. Столь же опасны аналогичные "разведывательные" полеты над территорией Финляндии, которая стала новым антироссийским плацдармом НАТО. Мышиная возня альянса дестабилизирует балтийский регион. Надуманная легенда маневров Namejs 2023 и несоразмерная обстановке беспилотная активность – еще один шаг к прямому военному конфликту с Россией, заведомо провальному для стран Балтии и Северной Европы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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