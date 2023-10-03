От Айшварии Рай до Кендалл Дженнер: модный показ L'Oreal в Париже
Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже.
Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже.
Шоу озаглавили как Walk Your Worth, а концепцию обозначили как "синергию между современными знаниями в области красоты и моды".
Шоу озаглавили как Walk Your Worth, а концепцию обозначили как "синергию между современными знаниями в области красоты и моды".
На мероприятие были приглашены самые разные знаменитости.
На мероприятие были приглашены самые разные знаменитости.
Одной из главных героинь на подиуме стала 78-летняя кинодива Хелен Миррен. Она стала лицом бренда еще в 2014 году.
Одной из главных героинь на подиуме стала 78-летняя кинодива Хелен Миррен. Она стала лицом бренда еще в 2014 году.
На подиум вышли и другие представители бренда – Айшвария Рай, Эль Фаннинг и Кендалл Дженнер с Виолой Дэвис, Ева Лонгория.
На подиум вышли и другие представители бренда – Айшвария Рай, Эль Фаннинг и Кендалл Дженнер с Виолой Дэвис, Ева Лонгория.
Модель на показе L'Oreal Paris во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.
Модель на показе L'Oreal Paris во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.
По задумке авторов, шоу должно было продемонстрировать важность расширения прав и возможностей женщин.
По задумке авторов, шоу должно было продемонстрировать важность расширения прав и возможностей женщин.
Ведь в последние несколько лет индустрию моды не раз порицали за то, что в ней мало разнообразия, и организаторы шоу L’Oreal тоже выступили против этой несправедливости.
Ведь в последние несколько лет индустрию моды не раз порицали за то, что в ней мало разнообразия, и организаторы шоу L’Oreal тоже выступили против этой несправедливости.
В качестве манекенщиц бренд выбрал знаменитостей разных возрастов и типов внешности.
В качестве манекенщиц бренд выбрал знаменитостей разных возрастов и типов внешности.
Все они смотрелись на подиуме одновременно, гармонично и помпезно.
Все они смотрелись на подиуме одновременно, гармонично и помпезно.