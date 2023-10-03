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От Айшварии Рай до Кендалл Дженнер: модный показ L'Oreal в Париже
От Айшварии Рай до Кендалл Дженнер: модный показ L'Oreal в Париже
Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло модное мероприятие 03.10.2023, Sputnik Грузия
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В рамках Недели моды в Париже состоялся показ косметического бренда L'Oreal, собравший множество знаменитостей – от самых молодых талантов до признанных мастодонтов шоу-бизнеса.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, париж
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, париж

От Айшварии Рай до Кендалл Дженнер: модный показ L'Oreal в Париже

13:23 03.10.2023
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НовостиTelegram
Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло модное мероприятие
В рамках Недели моды в Париже состоялся показ косметического бренда L'Oreal, собравший множество знаменитостей – от самых молодых талантов до признанных мастодонтов шоу-бизнеса.
© AP Photo / Vianney Le Caer

Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже.

Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Vianney Le Caer

Косметический бренд L’Oreal показал шоу на Неделе моды в Париже.

© AP Photo / Vianney Le Caer

Шоу озаглавили как Walk Your Worth, а концепцию обозначили как "синергию между современными знаниями в области красоты и моды".

Шоу озаглавили как Walk Your Worth, а концепцию обозначили как &quot;синергию между современными знаниями в области красоты и моды&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Vianney Le Caer

Шоу озаглавили как Walk Your Worth, а концепцию обозначили как "синергию между современными знаниями в области красоты и моды".

© AP Photo / Vianney Le Caer

На мероприятие были приглашены самые разные знаменитости.

На мероприятие были приглашены самые разные знаменитости. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Vianney Le Caer

На мероприятие были приглашены самые разные знаменитости.

© AP Photo / Vianney Le Caer

Одной из главных героинь на подиуме стала 78-летняя кинодива Хелен Миррен. Она стала лицом бренда еще в 2014 году.

Одной из главных героинь на подиуме стала 78-летняя кинодива Хелен Миррен. Она стала лицом бренда еще в 2014 году. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Vianney Le Caer

Одной из главных героинь на подиуме стала 78-летняя кинодива Хелен Миррен. Она стала лицом бренда еще в 2014 году.

© AP Photo / Vianney Le Caer

На подиум вышли и другие представители бренда – Айшвария Рай, Эль Фаннинг и Кендалл Дженнер с Виолой Дэвис, Ева Лонгория.

На подиум вышли и другие представители бренда – Айшвария Рай, Эль Фаннинг и Кендалл Дженнер с Виолой Дэвис, Ева Лонгория. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Vianney Le Caer

На подиум вышли и другие представители бренда – Айшвария Рай, Эль Фаннинг и Кендалл Дженнер с Виолой Дэвис, Ева Лонгория.

© AFP 2023 / Julien de Rosa

Модель на показе L'Oreal Paris во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.

Модель на показе L&#x27;Oreal Paris во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Julien de Rosa

Модель на показе L'Oreal Paris во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

По задумке авторов, шоу должно было продемонстрировать важность расширения прав и возможностей женщин.

По задумке авторов, шоу должно было продемонстрировать важность расширения прав и возможностей женщин. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Julien De Rosa

По задумке авторов, шоу должно было продемонстрировать важность расширения прав и возможностей женщин.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

Ведь в последние несколько лет индустрию моды не раз порицали за то, что в ней мало разнообразия, и организаторы шоу L’Oreal тоже выступили против этой несправедливости.

Ведь в последние несколько лет индустрию моды не раз порицали за то, что в ней мало разнообразия, и организаторы шоу L’Oreal тоже выступили против этой несправедливости. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Julien De Rosa

Ведь в последние несколько лет индустрию моды не раз порицали за то, что в ней мало разнообразия, и организаторы шоу L’Oreal тоже выступили против этой несправедливости.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

В качестве манекенщиц бренд выбрал знаменитостей разных возрастов и типов внешности.

В качестве манекенщиц бренд выбрал знаменитостей разных возрастов и типов внешности. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Julien De Rosa

В качестве манекенщиц бренд выбрал знаменитостей разных возрастов и типов внешности.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

Все они смотрелись на подиуме одновременно, гармонично и помпезно.

Все они смотрелись на подиуме одновременно, гармонично и помпезно. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Julien De Rosa

Все они смотрелись на подиуме одновременно, гармонично и помпезно.

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