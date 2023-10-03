https://sputnik-georgia.ru/20231003/282926881.html

Россия не отказывалась от ядерных испытаний – Песков

Россия не отказывалась от ядерных испытаний – Песков

Россия ввела добровольный мораторий на ядерные испытания в 1990-х и соблюдает его 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T19:12+0400

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2023-10-03T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, чтобы произвести в районе Сибири ядерный взрыв, чтобы показать решимость России.Он отметил, что не думает, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что РФ соблюдает мораторий на ядерные испытания и в дальнейшем будет так поступать, если другие страны будут вести себя соответствующим образом.Он отметил, что Россия в 1990-х объявила добровольный мораторий на ядерные испытания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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