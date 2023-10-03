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Россия не отказывалась от ядерных испытаний – Песков
Россия не отказывалась от ядерных испытаний – Песков
Россия ввела добровольный мораторий на ядерные испытания в 1990-х и соблюдает его 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T19:12+0400
2023-10-03T19:12+0400
2023-10-03T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, чтобы произвести в районе Сибири ядерный взрыв, чтобы показать решимость России.Он отметил, что не думает, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что РФ соблюдает мораторий на ядерные испытания и в дальнейшем будет так поступать, если другие страны будут вести себя соответствующим образом.Он отметил, что Россия в 1990-х объявила добровольный мораторий на ядерные испытания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, минск, сибирь, дмитрий песков, россия сегодня, маргарита симоньян, rt
россия, в мире, новости, минск, сибирь, дмитрий песков, россия сегодня, маргарита симоньян, rt
Россия не отказывалась от ядерных испытаний – Песков
Россия ввела добровольный мораторий на ядерные испытания в 1990-х и соблюдает его
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, чтобы произвести в районе Сибири ядерный взрыв, чтобы показать решимость России.
"В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор", – цитирует Песков РИА Новости.
Он отметил, что не думает, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что РФ соблюдает мораторий на ядерные испытания и в дальнейшем будет так поступать, если другие страны будут вести себя соответствующим образом.
Он отметил, что Россия в 1990-х объявила добровольный мораторий на ядерные испытания.