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ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T13:29+0400

2023-10-03T13:29+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево. Находившиеся в автомобиле молодая женщина и мужчина погибли на месте. После столкновения автомобиль загорелся. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, кварели, дтп, кахети