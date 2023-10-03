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ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T13:29+0400
2023-10-03T13:29+0400
2023-10-03T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево. Находившиеся в автомобиле молодая женщина и мужчина погибли на месте. После столкновения автомобиль загорелся. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кварели, дтп, кахети
происшествия, грузия, новости, кварели, дтп, кахети
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево. Находившиеся в автомобиле молодая женщина и мужчина погибли на месте. После столкновения автомобиль загорелся.
На месте работали сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.