https://sputnik-georgia.ru/20231003/gruzinskuyu-molodezh-agitiruyut-prozapadnye-ideologi---politolog-282925192.html
Грузинскую молодежь агитируют прозападные идеологи - политолог
Грузинскую молодежь агитируют прозападные идеологи - политолог
Последние 30 лет прозападные идеологи агитируют грузинскую молодежь и на этой идеологии выросло не одно поколение 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T17:00+0400
2023-10-03T17:00+0400
2023-10-03T17:00+0400
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Наглядным доказательством этого стали мартовские акции протеста в связи с принятием закона "Об иноагентах", рассказала политолог Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В течение 30 лет велась работа и целые поколения воспитывались в этом духе. Сейчас большую роль в процессе обучения занимают аксиологические и идеологические моменты. Этот закон транслировался у нас как чисто российский закон, как часть пиара ", - сказала Кикнадзе.По словам эксперта, пропаганда ничего не говорила о том,что этот закон исключительно американский и действует в 30 странах, в том числе и России.По ее словам, прозападным настроениям молодежи уделяется больше внимания, чем реальному образованию.Ведется агитация и пропаганда и все это направлено против нашего государства, подчеркнула политолог.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В результате правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" провалила принятие закона.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Грузинскую молодежь агитируют прозападные идеологи - политолог
Последние 30 лет прозападные идеологи агитируют грузинскую молодежь и на этой идеологии выросло не одно поколение
Наглядным доказательством этого стали мартовские акции протеста в связи с принятием закона "Об иноагентах", рассказала политолог Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"В течение 30 лет велась работа и целые поколения воспитывались в этом духе. Сейчас большую роль в процессе обучения занимают аксиологические и идеологические моменты. Этот закон транслировался у нас как чисто российский закон, как часть пиара ", - сказала Кикнадзе.
По словам эксперта, пропаганда ничего не говорила о том,что этот закон исключительно американский и действует в 30 странах, в том числе и России.
По ее словам, прозападным настроениям молодежи уделяется больше внимания, чем реальному образованию.
Ведется агитация и пропаганда и все это направлено против нашего государства, подчеркнула политолог.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В результате правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" провалила принятие закона.