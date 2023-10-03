https://sputnik-georgia.ru/20231003/gruzinskuyu-molodezh-agitiruyut-prozapadnye-ideologi---politolog-282925192.html

Грузинскую молодежь агитируют прозападные идеологи - политолог

Грузинскую молодежь агитируют прозападные идеологи - политолог

Последние 30 лет прозападные идеологи агитируют грузинскую молодежь и на этой идеологии выросло не одно поколение 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T17:00+0400

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2023-10-03T17:00+0400

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Наглядным доказательством этого стали мартовские акции протеста в связи с принятием закона "Об иноагентах", рассказала политолог Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В течение 30 лет велась работа и целые поколения воспитывались в этом духе. Сейчас большую роль в процессе обучения занимают аксиологические и идеологические моменты. Этот закон транслировался у нас как чисто российский закон, как часть пиара ", - сказала Кикнадзе.По словам эксперта, пропаганда ничего не говорила о том,что этот закон исключительно американский и действует в 30 странах, в том числе и России.По ее словам, прозападным настроениям молодежи уделяется больше внимания, чем реальному образованию.Ведется агитация и пропаганда и все это направлено против нашего государства, подчеркнула политолог.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В результате правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" провалила принятие закона.

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